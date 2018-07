Ehemaliger SWR-Bürokomplex soll vier großen Stadtvillen weichen Baden-Baden (hez) - Ein weiteres größeres Wohnungsbauprojekt in der Kurstadt - auch im eher gehobenen Preissegment - beschäftigte am Mittwoch den städtischen Gestaltungsbeirat. Der SWR hat nicht nur einen großen Teil seines Geländes auf der Funkhöhe an der Fremersbergstraße an einen Investor verkauft, der hier rund 375 Wohnungen realisieren will ("Wohnen am Tannenhof"). Auch ein riesiges Bürogebäude in der Moltkestraße 15 wurde veräußert - und zwar an eine Projektgesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau. Nachdem die Mitarbeiter des Senders dort im vergangenen Jahr ausgezogenen sind, soll nun das Bürogebäude abgerissen und eine "aufgelockerte Wohnungsbebauung" auf dem Gelände realisiert werden. Sebastian Junghänel von der Firma Zeitgeist Asset Management, die zusammen mit einem Architektenbüro mit der Entwicklung des Grundstücks beauftragt wurde, stellte das Vorhaben am Mittwoch erneut dem Gestaltungsbeirat vor, nachdem das Gremium beim ersten Mal noch Verbesserungswünsche geäußert hatte. Vorgesehen ist die Errichtung von vier großen Stadtvillen, in denen jeweils acht Wohnungen mit jeweils rund 120 Quadratmetern Platz finden sollen. Unterhalb der Gebäude wird sich eine ausgedehnte Tiefgarage erstrecken. Junghänel betonte, dass man sich bei der Positionierung der Gebäude an die Hügelform des Geländes anpassen wolle. Vom Gestaltungsbeirat bekam das Vorhaben, bei dem 32 Wohnungen entstehen sollen, jetzt grünes Licht. Beiratsmitglied Stefanie Eberding lobte, dass man die Wünsche des Gremiums eingearbeitet habe. Mit der Feuerwehr müsse allerdings noch das Brandschutzkonzept abgeklärt werden. Kritik übte sie allerdings noch an dem hohen Zaun, der auf den visualisierten Darstellungen der Stadtvillen vor den Gebäuden zu sehen war. Dies erinnere an eine "Gated Community" (geschlossene und bewachte Wohnanlage). Diesen Zaun, so sagte Junghänel zu, wolle man nicht realisieren, denn Barrieren ergäben sich schon durch die Geländeform. Im Gespräch mit dem BT erklärte er später, dass man hoffe, bis zum Jahresende alle Genehmigungen vorliegen zu haben: "Dann können wir loslegen."

