Schreck über Diebstahl sitzt tief Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Für Geschäftsinhaberin Karin Eiermann und Juniorchefin Susanne Möller-Schmeckenbecher gab es eine böse Überraschung, als sie am Morgen des 11. Aprils an ihrem Geschäft in der Sophienstraße/Ecke Kreuzstraße in Baden-Baden eintrafen. Nachts hatten Diebe den kompletten Laden bis auf die letzte Bluse ausgeräumt. Angestellte hatten gleich morgens beim Versuch aufzuschließen das kaputte Schloss und einen Sprung in der Glastür entdeckt. Sie reagierten professionell, verständigten vor Betreten des Geschäftes die Polizei und sahen erst später, dass buchstäblich bis ins letzte Regal auch im Obergeschoss alles komplett ausgeräumt war. Karin Eiermann und Susanne Möller-Schmeckenbecher sind überzeugt, dass die Diebe das Geschäft vorher ausspioniert haben und als vermeintliche Kunden Interesse zeigten, sonst hätten sie kaum von den großen Warenbeständen in der oberen Etage gewusst. Dennoch wundern sich beide, wieso niemand etwas bemerkt hat, an einem so zentralen Platz, mitten in der Stadt gelegen. Die Diebe müssen immerhin mit einem Lkw vorgefahren sein bei dem Umfang an entwendeter Ware, und sie hatten offensichtlich viel Zeit mitgebracht: "Sie haben jedes einzelne Teil noch extra vom Bügel genommen und auch sämtliche Schubladen der Kommoden geleert", erinnert sich Möller-Schmeckenbecher. Beide Frauen hat der Gedanke beschäftigt, was die Täter mit der gestohlenen Ware anfangen, und sie vermuten, dass sie damit eventuell ein eigenes Geschäft eröffnet haben. Denn die angebotene Couture im hohen Preissegment lässt sich nicht mal eben übers Internet verticken. Normalerweise wird die Ware aus diesem Grund auch immer ein gutes Jahr im Voraus geordert. Was bedeutete, dass die gesamte Sommerkollektion ausfiel und die Wiedereröffnung nach zwei Monaten mit Winterware an den Start ging - "und auch das nur dank unserer sehr guten Kontakte mit den Lieferanten", sagt Karin Eiermann. Sie hatte alles Notwendige am Morgen nach dem Einbruch ganz ruhig organisiert, fühlt sich aber dennoch sehr betroffen: "2019 wird unser in dritter Generation geführtes Geschäft 80 Jahre alt, und noch nie ist etwas passiert", sagt die Inhaberin. Sie rechnet mit einem hohen sechsstelligen Verlust, wobei noch nicht ganz klar ist, was die Versicherung übernimmt. Besonders schmerzlich ist das ausgefallene Geschäft während der Pfingstfestspiele im Festspielhaus und des Frühjahrsmeetings, da diese Besucherklientel besonders gerne bei Hartwig Möller einkauft.

