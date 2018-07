Schnabel an Schnabel trotz Niedrigwassers

London



Zverev erreicht dritte Runde London (dpa) - Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev (Foto: AP) hat ein frühes Aus in Wimbledon abgewendet. Dank einer Aufholjagd gewann der Hamburger mit 6:4, 5:7, 6:7 (0:7), 6:1, 6:2 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz. In Runde drei triift er auf den Letten Gulbis.