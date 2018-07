Beste Stimmung beim Seefest in Schiftung

Sinzheim - Wie seit Jahren wurde auch am vergangenen Wochenende dem Gesangverein Waldlust Schiftung zum traditionellen Seefest bestes Wetter beschert. Dies schätzten auch mehr als 80 Traktorfahrer und gut 20 motorisierte Zweiradfahrer, die am Sonntag zum bisher größten Schiftunger Oldtimer-Treffen aus dem gesamten mittelbadischen Raum gekommen waren.

Bereits am Samstagabend "war die Bude voll", denn die beiden Zelte und die Open-Air-Plätze direkt am romantischen Seerosen-See waren gut besetzt. Kein Wunder, denn wie in den Vorjahren sorgte die Kultband Ass Fiddle Johnsons nicht nur für ihre Fans auf der Seebühne für beste Partystimmung. Diese konnte auch von den beiden Tretbooten aus genossen werden, die von Freizeitkapitänen über den illuminierten See mit der riesigen Wasserfontäne geschippert wurden.

Auch am Sonntag waren die beiden Boote ständig ausgebucht. Pünktlich um elf Uhr tuckerten die Oldtimer den Seeweg entlang und wurden von Festgästen freudig begrüßt. Die bisherige Wiese reichte nicht aus, deshalb stellten sich einige bei jener Wiese auf, die für Motorrad- und Moped-Oldies reserviert war.

Bald wurden die ehemaligen Trecker, Bulldogs und Schlepper bestaunt. Die kleinen Cousins Ben und Max aus Winden durften sich ausnahmsweise auf einen Oldtimer setzen, auf dem schon Teddybären auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatten.

Etliche Traktoren waren wie in den 50er Jahren bei der Fahrzeugsegnung in Sinzheim mit Blumen geschmückt. So auch der "kampferprobte" Lanz Typ 112 der Familie Keller, der schon 61 Jahre hinter sich hat. Die Palette der Hersteller las sich fast wie ein Who is Who für Oldtimer. Vom Hanomag über Holder, Eicher, Schlüter, Fendt, Deutz und Porsche bis zum Lanz Massey-Ferguson und John Deere waren ausgestellt. Sogar ein herausgeputzter Lamborghini mit Servolenkung aus dem Jahr 1977 präsentierte sich. Unumstrittener Blickfang war neben zwei Feuerwehrfahrzeugen aus Bühl der blaue Lanz Bulldog 1506 mit 10266 ccm Hubraum und Baujahr 1952, der Reinhard Regenold aus Vimbuch gehört. Daneben hatte sich der fast baugleiche grüne Lanz Bulldog, Baujahr 1958, von Markus Reiss aus Haueneberstein platziert.

Der 68-jährige Gerhard Huck aus Steinbach ist einer der Oldtimer-Enthusiasten, denen fast schon Diesel durch die Adern fließt. Mit seinem 55 PS starken Hanomag R 450, Baujahr 1960, war er schon bei unzähligen Oldtimertreffen. Zusammen mit seinem Kollegen Erhard Siefermann, der einen Schlüter Baujahr 1951 fährt, war er unter anderem ein paar Mal in Solothurn in der Schweiz bei einem Traktor- und Militaria-Treffen.

Vielfach bestaunt wurden auch die Motorräder und die Kleinkrafträder. Vom legendären Heinkel-Roller über Zündapp, Triumph, Kreidler und andere reichte die Palette. Zwei BMW-Seitenwagengespanne und ein Motocross-Gespann zogen ebenso die Blicke auf sich.

Unterdessen konnte so mancher Gast von Glück reden, wenn er zur Mittagszeit noch einen freien Platz ergatterte. Kein Wunder, denn der Sauerbraten, der seit Jahren von einem Schiftunger Hobbykoch zubereitet wird, ist als besonders lecker bekannt. Die rund 40 Helferinnen und Helfer hinter und vor der Theke kamen nicht nur wegen der sommerlichen Temperaturen ins Schwitzen. Zur Kaffeezeit waren die süßen Stücke von der Kuchentheke gefragt.

Am Nachmittag erfreute Kinderclown Pups nicht nur die Kinder, und zur Vesperstunde sorgten wieder der Musikverein Stollhofen mit flotten Blasmusikklängen für beste Unterhaltung.