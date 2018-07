Arbeitseinsatz in luftiger Höhe



Von Sarah Reith Baden-Baden - Abgelöste Lötverbindungen, schadhafte hölzerne Gesimse, Risse im Putz und im Naturstein, kaputte Schallläden: Die Liste von Schäden, die die Experten gestern bei einer Untersuchung des Stiftskirchenturms festgestellt haben, ist lang. Um sich einen Überblick über den Sanierungsbedarf an dem 61 Meter hohen Turm zu verschaffen, erkundeten sie die Abschnitte mit Hilfe eines speziellen Hubsteigers. Wie berichtet, soll die Renovierung des Gotteshauses voraussichtlich im Frühjahr 2020 beginnen. Noch in diesem Jahr wollen die Verantwortlichen einen detaillierten Sanierungsvorschlag zur Diskussion in die Gemeinde einbringen und der Öffentlichkeit vorstellen. In den vergangenen Monaten haben Statiker, Bauphysiker, Restauratoren, Bauräte und Architekten deshalb bereits den Innenbereich der Kirche von den Gräbern bis unters Dach in Augenschein genommen. Gestern war nun der Außenbereich des 61 Meter hohen Turms an der Reihe. Mit Hilfe des Hubsteigers konnten die Experten bis an die Turmspitze mit der goldglänzenden Petrusfigur gelangen. Während diese sich noch in gutem Zustand befindet, waren weiter unten einige Schäden zu erkennen. Dass an dem Turm ein Gerüst aufgestellt und einiges saniert werden muss, ist allerdings keine Überraschung, machte Architekt Thomas Halder vom Büro für Baukonstruktionen deutlich. 2012 sei der Turm schon einmal befahren worden: Bereits damals seien verkehrsgefährdende Teile abgeschlagen worden. Unter anderem diesen Bereichen müsse man sich bei einer Sanierung widmen. Schon vor dem Arbeitseinsatz in luftiger Höhe waren mit Hilfe einer Drohne Fotos von den einzelnen Abschnitten des Turms gemacht worden. Auf den daraus erstellten Bildplänen konnten Architekt Halder und Steinrestaurator Albert Kieferle die nun genauer in Augenschein genommenen Schäden verorten und eintragen. Ein solches Vorgehen sei erforderlich, um Kostensicherheit zu erreichen, erläuterte Halder: Auf dieser Basis könne später eine Ausschreibung für die anstehenden Sanierungsarbeiten erfolgen.

