Mehr Zeit zum Musizieren und zum Motorradfahren

Baden-Baden - "Lehrer bin ich geworden, weil ich schon als Knirps ein besonders neugieriges Kind war", erklärt Werner Schmall, seit 1993 Leiter der Vincenti-Grundschule Baden-Baden. Am 31.Juli ist sein letzter Arbeitstag, bevor er in den Ruhestand geht.

Obwohl dem Lehrer aus Leidenschaft der Abschied von "seiner" Schule schwerfällt, freut er sich darauf, mehr Zeit zu haben. Zum Lesen, Gitarre-, Klavier- und Schlagzeugspielen, Motorradfahren, für einen Kochkurs, seinen Enkel... Grund genug, sein schulisches Leben Revue passieren zu lassen. Es begann damit, dass der kleine Werner Ostern 1960 als "voreingeschultes" Kind in die erste Klasse der Vincentischule kam. "Ich konnte schon lesen und hatte verbal die Nase vorn", plaudert der gebürtige Karlsruher aus dem Nähkästchen. "Aber als Jüngster in der Klasse zog ich bei körperlichen Auseinandersetzungen meist den Kürzeren." Trotzdem ging er gerne zur Schule, denn es faszinierte ihn, beim Lernen hinter die Dinge zu schauen. Obgleich er bereit war, auswendig zu lernen, entdeckte er lieber Strukturen, mit deren Hilfe er die Welt besser verstehen konnte. Diese Affinität zum Strukturellen und zum bürgerlichen Bildungsideal, das er durch sein Elternhaus mitbekommen hatte, gab wohl den Ausschlag dafür, Lehrer zu werden, um Bildung weitergeben zu können. Dem sozialromantischen Geist der Zeit entsprechend entschied er sich für den Beruf des Hauptschullehrers und für dessen Klientel. Diese änderte sich mit der Ernennung zum Leiter der Vincentischule 1993.

Der Verzicht auf die didaktisch anspruchsvollen Sozialfächer Geschichte, Gemeinschaftskunde und Erdkunde fiel Werner Schmall anfänglich nicht leicht. "Doch die bis heute ungebrochene Zuneigung der Grundschulkinder machten das mehr als wett. Spontane Umarmungen und unbekümmertes Geduztwerden gehören bis heute dazu." Seine Erfahrungen als ehemaliger Erstklässler der Vincentischule trugen zu seiner Vorstellung bei, wie eine Schule sein und eben auch nicht sein sollte. Damals bestand das Lehrerkollegium zu einem nicht geringen Teil aus Lehrkräften, die bereits in den 30er Jahren gedient hatten. Demzufolge waren selbst in den 60er Jahren noch häufig Tatzenstock oder Ohrfeigen angesagt. "Derlei Demütigungen traten in meiner Gymnasialzeit in Form herablassender Bemerkungen subtiler in Erscheinung. Das wollte ich auf jeden Fall am Schulleben verändern."

Große Herausforderungen in seiner Zeit als Rektor waren die zunehmende Bedeutung der Betreuungsfrage, die Digitalisierung, die Konsequenzen, die sich aus dem dreigliedrigen Schulprofil der Bewegung (Bau eines Spielplatzes auf dem Schulhof), des Lesens (Einrichtung der Schülerbücherei) und der Gewaltprävention (Einrichtung der Kunstbegegnungsstätte sowie eines Schulorchesters zusätzlich zum bestehenden Schulchor) ergaben. Auch die Tatsache, dass inzwischen 75 Prozent der Vincentischüler Migrationshintergrund haben, war nicht ohne. "In den letzten 20Jahren besuchten Kinder aus 88 Nationen aller Erdteile unsere Schule." Deshalb ist Schmall unterm Strich vor allem darüber zufrieden, dass es in all den Jahren gelungen ist, Kinder aus so unterschiedlichen schichtspezifischen ethnischen, sprachlichen, kulturellen und auch religiösen Hintergründen zu einem harmonischen und friedlichen Ganzen zu vereinen. Froh ist er ebenso über die aufwendige Sanierung des Schulhauses, die aus dem in Gerhard Durlachers Büchlein "Ertrinken" erwähnten "grauen Gebäude" ein Schmuckstück entstehen ließ. Sein Resümee als Lehrer: "Rückmeldungen von ehemaligen Kindern, die uns mit einer die Jahre überdauernden Bindung an ihre alte Schule besuchen, waren immer wieder Bestätigung dafür, dass meine Berufswahl richtig war."