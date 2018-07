RSV bricht die Siegesserie des KNC

Traditionell wurde die Vorrunde im Modus Jeder-gegen-Jeden ausgetragen: Neben dem RSV traten die Teams des Kartunger Narrenclubs (KNC), des Männergesangsvereins "Sängerlust" (MGV) und die Roundhouse-Kickers, die kurzfristig für den Hobby-Club eingesprungen waren, gegeneinander an. Eine Partie dauerte zweimal 14 Minuten.

Einen souveränen Turnierstart legte dabei der KNC, seines Zeichens zweimaliger Titelverteidiger, mit drei Siegen hin (4:1 gegen den RSV, 3:1 gegen die Roundhouse-Kickers und 3:1 gegen den MGV). Den zweiten Platz im Endspiel sicherten sich die Radsportler mit einem 1:0 gegen den MGV und einem Unentschieden gegen die Roundhouse-Kickers. Auf die Plätze wurden der MGV als Dritter und die Roundhouse-Kickers als Vierter verwiesen.

Ausgerichtet wurde der Seeräubercup wiederholt von der Fußballabteilung des MGV. Turnierleiter Gotthard Rauch machte ein ums andere Mal per Mikrofon deutlich, dass bei der Traditions-Veranstaltung nicht der sportliche Erfolg im Vordergrund stehe, sondern das Miteinander im Kartunger Vereinsleben.

Nichtsdestotrotz bekamen die großen und kleinen Zuschauer engagierte und kampfbetonte Spiele zu sehen. Und die Gäste am Spielfeldrand ließen es sich nicht nehmen, zu fachsimpeln, zu jubeln, zu klatschen und alle Teams anzufeuern. Auch das Einlagespiel, das den Teilnehmern des Finals eine kurze Verschnaufpause verschaffte, wurde mit Beifall bedacht. Dabei trafen im zweiten Jahr hintereinander das "s'Träne-Team" und die Jungsänger des MGV aufeinander. In einem "wie erwartet interessanten" Spiel, wie Rauch über Lautsprecher verlauten ließ, hatte "s'Träne-Team", ein Familienteam, dessen Name sich vom Rufnamen der Vorfahren ableitet, am Ende mit 2:1 die Nase vorn und wiederholte den Vorjahreserfolg.

Dies blieb dem KNC, der nach der Vorrunde als Favorit gehandelt wurde, im Endspiel verwehrt. Nachdem der RSV 1:0 vorgelegt hatte, hatte der KNC per Elfmeter den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte jedoch am gegnerischen Torhüter. Im Gegenzug erhöhte der spätere Turniersieger zum 2:0-Endstand und brach somit die Serie des Narrenclubs.

Bei der Übergabe des Wanderpokals dankte Rauch allen Helfern für ihren Einsatz. Egal ob Platzwart, Schiri, Kuchenbäcker, Verkäufer an Getränke- und Essensausgabe, Zeltaufbauer, Platzzeichner: Alle hätten zum Gelingen des Turniers beigetragen.