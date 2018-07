Wieder Wasserrohrbruch in Stephanienstraße

Baden-Baden (sre/bewa) - Erneut ist es gestern am frühen Morgen zu einem Wasserrohrbruch in der Stephanienstraße gekommen: Rund 150000 Liter Trinkwasser traten aus. Überflutete Keller und Straßenschäden waren die Folge. Laut Mitteilung der Stadtwerke wurde der Rohrbruch im Bereich zwischen den Einmündungen von Merkur- und Eichstraße gegen 6 Uhr gemeldet. Zunächst wurde gestern die Schadensstelle gesichert und der Wasseraustritt reduziert. In den Häusern mit den Hausnummern 20 bis 32 in der Stephanienstraße blieb die Wasserversorgung bis etwa 15Uhr unterbrochen. Die Anwesen 17 und 20, die im unmittelbaren Bereich der Schadstelle liegen, hatten über eine Notversorgung bereits früher wieder Trinkwasser. Die Straße wurde komplett gesperrt. Der Rohrbruch hatte aber noch weitere Folgen: Die Wassermassen flossen die Eichstraße hinunter Richtung Augustaplatz, Keller in der Eichstraße und in der Lichtentaler Straße füllten sich mit Wasser. Während sich die Stadtwerke also um den Rohrbruch kümmerten, pumpte die Feuerwehr die überfluteten Keller aus. Im Einsatz waren die Abteilung mit hauptberuflichen Kräften sowie die Freiwilligen Feuerwehren Lichtental und Stadtmitte. Bei der bereits am Morgen eingerichteten Sperrung der Stephanienstraße wird es bis auf weiteres bleiben, wie aus der Stadtwerke-Mitteilung hervorgeht: Die schadhafte Stelle an der Graugussleitung liegt demnach in einer Tiefe von etwa 2,30 Metern. Diese Trinkwasserleitung mit einem Durchmesser von 15 Zentimetern ist auf einer Länge von 3,5Metern längs gerissen. Sie soll nun zwischen der Merkur- und der Eichstraße auf eine Länge von ungefähr 40Metern vorsorglich komplett erneuert werden, was etwa 14Tage Zeit in Anspruch nehmen wird. Die wichtige Verkehrsader wird für diesen Zeitraum lediglich für die Anwohner als Stichstraße befahrbar sein. Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt von Lichtental aus kommend über die Lichtentaler Straße und die Rettigstraße in die Stephanienstraße. In der anderen Richtung ist die Umleitung von der Stephanienstraße aus über Merkur- und Feuerhausstraße in die Eichstraße vorgesehen. Die Eichstraße ist von der Stephanienstraße aus nicht befahrbar. Es ist bereits das zweite Mal in relativ kurzem Abstand, dass die Stephanienstraße infolge eines Rohrbruchs gesperrt werden muss: Im vergangenen Sommer war im unmittelbar neben der jetzigen Schadensstelle gelegenen Teilstück zwischen Rettig- und Merkurstraße eine Hauptwasserleitung gerissen. Das Wasser hatte die Fahrbahn unterspült und dort sowie im Gehwegbereich erheblichen Schaden angerichtet. Der Straßenabschnitt wurde in diesem Zuge großflächig saniert. Das ist diesmal laut den Stadtwerken nicht möglich, da in dem Bereich im September und Oktober noch notwendige Kabelverlegearbeiten geplant sind. Eine flächige Sanierung des Abschnitts könnte erst danach erfolgen.

