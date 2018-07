Schulstandorte und Radwege liegen am Herzen

Baden-Baden - Bürger-Workshop, Klappe die dritte: So hieß es am Dienstagabend in der Varnhalter Yburghalle bei der letzten Veranstaltung der Stadt zur Fortschreibung der strategischen Entwicklungsplanung Baden-Baden 2030. Zwölf Bürger waren gekommen, die nicht nur Ideen für die Zukunft des Reblands einbrachten, sondern auch über die drei Stadtteile hinaus.

Kleine Schulstandorte erhalten und der Ausbau von Fuß- und Radwegen lagen den Bürgern dabei besonders am Herzen. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl stand der Termin zum wiederholten Mal unter dem Motto Qualität statt Quantität: Beim ersten Bürger-Workshop in Oos waren 15 Bürger anwesend, in Lichtental waren es 30. Der Vielfalt an Ideen und Meinungen tat dies jedoch keinen Abbruch.

"Wohin wollen wir unsere Stadt in den nächsten Jahren bis 2030 weiterentwickeln?" Mit dieser Frage rief Oberbürgermeisterin Margret Mergen rief die Anwesenden anfangs dazu auf, zu Themenfeldern wie Digitalisierung, Mobilität, Baden-Baden als Sportstadt, Stadtbild, Kultur, Bildung oder Tourismus Vorschläge zu machen. An verschiedenen Stellwänden hatte die Verwaltung zu diesen Bereichen Handlungsvorschläge angebracht, die der Gemeinderat in einer Klausurtagung im März erarbeitet hatte. Auf gelben, roten und grünen Kärtchen sollten sich die Bürger entweder dazu äußern oder eigene Ideen kundtun. Mit Mitarbeitern der Verwaltung traten die interessierten Bürger in "intensive Dialoge", aus denen eine "große Masse an guten Ideen" entstand, wie Mergen zusammenfasste. Hier ein Überblick über einige Äußerungen:

Schulstandorte: Getreu dem Motto "Kurze Beine, kurze Wege" sollen die Grundschulen in den Teilorten auch bei sehr schwachen Jahrgängen erhalten bleiben. Auch wird ein Schulsozialarbeiter für die Grundschulen Varnhalt/Neuweier und Steinbach gewünscht.

Fuß-, Radwege: "Ich vermisse einen Radweg von Steinbach zur S-Bahn-Haltestelle", stand auf einem Kärtchen. Ebenfalls wird ein Fuß- und Radweg entlang der Alten Landstraße und entlang der B3 Neu zwischen Steinbach und Sinzheim angeregt.

Nahversorgung: Die Bürgen bemängeln fehlende Einkaufsmöglichkeiten in Steinbach und Neuweier.

Verkehrskontrollen: Regelmäßige Geschwindigkeitsmessungen an neuralgischen Verbindungen und an der Schwarzwaldhochstraße werden gewünscht. In der Steinbacher Ortsmitte soll der Verkehr generell besser überwacht werden.

Sportstadt: Aufgrund der Hochklassigkeit einiger Mannschaften in der Region (Damen SG Steinbach/Kappelwindeck und Herren TV Sandweier jeweils 3. Liga) sollten Handballveranstaltungen besser beworben werden. Der Wintersport solle nochmehr in den Fokus gerückt werden.

Tourismus: Naturerlebnisse sollten nicht nur im Schwarzwald möglich sein, sondern schon im Stadtgebiet, beispielsweise mit geführten Wanderungen.

Innenstadt: Die Stadt vergammle, hieß es. Mülleimer sollten auch am Wochenende geleert werden.

Bildungsnavigator: Angeregt wurde, zu überdenken, ob die zahlreichen Bildungsangebote in der Kurstadt ausreichend dargestellt werden. Ein "Bildungsnavigator" könnte spielerisch die verschiedenen Möglichkeiten von Kindergarten bis zur Berufsschule aufzeigen. Iska Dürr, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Soziales, wies bei dem Workshop darauf hin, dass die Homepage der Bildungsregion momentan erweitert und komfortabler gemacht werde.

Busverbindungen: Der Verdichtung der ÖPNV-Angebote stimmten die Bürger voll zu. Forciert werden soll vor allem eine Spät-Busverbindung zwischen dem Rebland und Baden-Baden.

Bürger-App: In dieser App sollten unter anderem Mitfahrdienste buchbar sein und Angebote von Vereinen hinterlegt sein, so die Idee. Eine Bürgerin gab den Hinweis, dass es solch eine "Nachbarschafts-App" bereits in einer anderen Stadt gebe.

Über die Sommerpause werde die Verwaltung die vorgebrachten Ideen aller drei Bürger-Workshops nun sichten, auswerten und mit den bereits gemachten Vorschlägen des Gemeinderats abgleichen, erläuterte Oberbürgermeisterin Mergen. Am Ende des Jahres werde der Gemeinderat dann beschließen, welche Dinge mit auf die Agenda genommen werden. Weiterhin ist es möglich, Anregungen zum Entwicklungsplan auf der Homepage der Stadt im Bereich Bürgerservice unter "Weitere Themen" abzugeben.

www.baden-baden.de