Die bayrischen "Lausbuba" rocken die Bühne

Sinzheim - Zum 40. Mal setzen "die Seeräuber die Segel" und eröffnen am 25. August am Kreuzbrunnen in Kartung das Straßenfest. Unter der musikalischen Begleitung des Fanfarenzugs werden die Kartunger Vereine einziehen.

Nach den Grußworten des Schirmherrn Landrat Jürgen Bäuerle wird Bürgermeister Erik Ernst am Samstag, 25. August, das erste Fass anstechen. Anschließend heißt es wieder zwei Tage lang Party, Unterhaltung und Kleinkunst für die ganze Familie.

Was Rolf Peter, der Sprecher der Dorfgemeinschaft, 1980 initiierte und gründete, hat sich mittlerweile zu einer der größten Open-Air-Partys im mittelbadischen Raum entwickelt. Kein Wunder, denn der immer blitzblank geputzte Sinzheimer Ortsteil ist in der gesamten Region bekannt für seine bunte Vereinslandschaft und wird sicher auch ein wenig beneidet für den Zusammenhalt.

"Wir haben im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen keine Probleme mit dem Nachwuchs. Für unser Straßenfest haben wir allein aus unseren Vereinen rund 1400 Helfer", sagte Hans Boos, zuständig für Marketing und Werbung, bei der Vorstellung des Programms. Das bedeutet, dass bei gerade mal rund 2100 Einwohnern mehr als die Hälfte der Dorfgemeinschaft auf den Beinen ist. "Gemeinschaft" wird hier vorbildhaft seit vier Jahrzehnten gelebt und ebenfalls gebührend gefeiert. Was die Bürger und Vereine, der Kartunger Narrenclub (KNC), der Radsportverein (RSV) sowie der Männergesangsverein (MGV), auch dieses Mal wieder auf die Beine stellen werden, kann sich sehen, hören und schmecken lassen.

Diverse Kapellen und Bands, darunter die "Topstars" und die "Alex Kunz Band", spielen abwechselnd auf vier verschiedenen Musikbühnen. An 50 Ständen sind mehr als ein Dutzend Länder und Regionen kulinarisch vertreten - von Steaks aus Neuseeland und Fischspezialitäten aus Schweden über Hamburger aus den USA und Bierbraten aus Bayern bis zu Kuchen aus Spanien und Eis aus Italien.

"Jedes Jahr aufs Neue entwickeln die Organisatoren den Ehrgeiz, die Qualität des Kartunger Straßenfestes in Bezug auf das Umfeld und kulinarische Angebot sowie die musikalische Unterhaltung nicht nur zu halten, sondern noch zu toppen", sagte Jörg Wörther, Geschäftsführer der Kartunger Straßenfest GbR, stolz. So treten am 26. August als neues Highlight die "Lausbuba" auf. Die verrückten, bayrischen Musiker mischen mit ihrem jungen, frechen und dynamischen Auftreten jede Veranstaltung auf und garantieren gute Stimmung.

Ebenfalls am Sonntag findet in gewohnter Weise ein großes Kinder- und Familienprogramm statt. Neu neben Bewährtem wie Spielmobil, Zauberer und Rutschbahn ist die Holzsägekunst von Ricardo Villacis aus dem Allgäu. Er verwandelt Bäume in wunderschöne Kunstobjekte und fertigt individuelle Skulpturen in jeder Größe an.

Die besondere Attraktivität dieser Veranstaltung besteht nach wie vor darin, dass sie nicht nur auf den Straßen, sondern auch in den Innenhöfen und Garagen von Kartung veranstaltet wird. Dabei strahlen kleine, schmucke Festzelte, die Beleuchtung der Häusergiebel, Gärten und Blumenanlagen mit Lichterketten und Kerzen vor allem abends ein stimmungsvolles Flair aus, dessen Faszination sich kaum ein Besucher entziehen kann.

Ebenso wird das Lichtermeer am Kreisel wieder ein unvergesslicher Anblick sein.