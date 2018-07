"Wie viel Wandel braucht unsere Gesellschaft?"

Baden-Baden (nie) - "Es ist angerichtet", sagte gestern Oberbürgermeisterin Margret Mergen bei der Vorstellung der dritten Baden-Badener Sommerdialoge. Damit meinte sie nicht die Lokalität (Kulturhaus LA8), sondern das Programm. In diesem Jahr dreht sich vom 1. bis 5. August alles um die Frage "Wie viel Wandel braucht unsere Gesellschaft?" Zum dritten Mal hat das städtische Kulturbüro in Kooperation mit dem "Forum Zukunft" ein "unterhaltsames Programm auf akademischem Niveau" zusammengestellt, so Kulturbüro-Leiterin Petra Heuber-Sänger. Der an die Vorträge anschließende Dialog ist ausdrücklich erwünscht. Mittwoch, 1. August: Zum Auftakt spüren die Stadtwerke Baden-Baden ab 16 Uhr verschiedenen Zukunftstechnologien nach. Auf dem Betriebsgelände in der Waldseestraße können unter anderem E-Autos ausprobiert werden. Der Eintritt ist frei. Um 19.30 Uhr wird dann der Medienwissenschaftler Prof. Dr. Jochen Hörisch im LA8 über "Wie und wohin wandelt sich unsere politische Kultur?" sprechen und auf die laut Programm "schrillen Töne", die zurzeit gang und gäbe sind, eingehen. Donnerstag, 2. August: Um 16 Uhr gibt es die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Manufakturen Vickermann & Stoya (Schuhe) und Jaeger & Benzinger (Uhren) zu werfen (Kosten: 5 Euro). Die englische Trendforscherin Oona Horx-Strathern wird am Abend um 19.30 Uhr im LA8 über "Wohnen in der Zukunft: Vom Smart zum Mindful Living" sprechen. Das Thema beinhaltet auch die soziale Intelligenz der Architektur. Freitag, 3. August: In der Baden-Badener Winzergenossenschaft (WG) in Neuweier tauchen die Teilnehmer ab 16 Uhr in die Geschichte der WG und in den Wein-Herstellungsprozess ein (Kosten: 5 Euro). Im LA8 spürt um 19.30 Uhr der Hirnforscher Prof. Dr. Michael Madeja der Frage nach, wie das menschliche Gehirn mit den digitalen Medien umgeht. Verkümmern durch die rasende Digitalisierung die geistigen Leistungen? Samstag, 4. August: Auf einen Streifzug durch die Geschichte der Orgel und der Orgelmusik geht es um 16 Uhr in der Baden-Badener Stiftskirche (Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen). Unternehmer Jörg Heynkes, Gründer von "Entrance - Gesellschaft für Künstliche Intelligenz und Robotik", betrachtet um 19.30 Uhr im LA8 die große digitale Transformation und wie diese das menschliche Leben auf den Kopf stellt. Er stellt auch die Frage nach der Überlebensfähigkeit zahlreicher heutiger Berufsbilder. Sonntag, 5. August: Auf einen Stadtrundgang zu einigen Stolpersteinen lädt das Bündnis "Baden-Baden ist bunt" um 11 Uhr ein. Acht Lebensgeschichten werden dabei vorgestellt und die Geschichte der jüdischen Gemeinde erzählt. Peter Wien vom "Forum Zukunft" freut sich um 19.30 Uhr auf den Vortrag von Dr. Rudolf Speth, "eine sehr interessante Persönlichkeit". Im LA 8 spricht Speth über "Die Rolle des Lobbyismus in Staat und Gesellschaft". Speth beschäftigt sich seit Jahrzehnten sich mit dem Einfluss und den Gefahren des Lobbyismus. Die Teilnehmerzahl ist teilweise begrenzt, daher wird um Anmeldung im Kulturbüro gebeten: kultur@baden-baden.de oder (07221)932007. Kosten für die Abendveranstaltungen: 15 Euro, für Schüler und Studenten 5 Euro.

