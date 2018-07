Umgestaltung der Hauptstraße geht weiter

Rastatt

Barockgarten aus den 80er Jahren Rastatt (sl) - Sein heutiges Gesicht erhielt der Rastatter Schlosspark in den 1980er Jahren. Gartenarchitekt Gunnar Martinsson wollte eine zeitgemäße Interpretation des barocken Parks schaffen. Auf seine Spuren begibt sich eine öffentliche Führung am Samstag, 14. Juli, ab 11 Uhr. (Foto: red)

Bühlertal

Kritik an Friedhofsplänen Bühlertal (eh) - Das Grabfeld sieben auf dem Obertäler Friedhofs soll umgestaltet werden, um mehr Platz für Urnengräber zu schaffen. Die von der Verwaltung vorgelegte Planung fand jedoch bei den Ratsmitgliedern zu wenig Gefallen, so dass der Tagesordnungspunkt vertagt wurde (Foto: eh).

Baden-Baden

Erweiterung des Sanierungsgebiets Baden-Baden (hez) - Das Sanierungsgebiet Oos soll um etliche Sanierungsprojekte erweitert werden. Das Land hat die Finanzhilfe um 1,9 Millionen Euro aufgestockt. Dazu zählen neben Wörthböschelpark und Grünem Band auch die Neugestaltung der Sinzheimer Straße (Foto: pi).