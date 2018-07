Neue Wählervereinigung gegründet Sinzheim (red) - In Sinzheim hat sich eine neue Wählervereinigung gegründet: "Gemeinsam für Sinzheim" (GfS) wird bei der Kommunalwahl 2019 erstmals bei den Gemeinderatswahlen in Sinzheim antreten, heißt es in einer Mitteilung. Unter den Gründungsmitgliedern sind die Sinzheimer Gemeinderäte Johannes und Martina Hurst. Nachdem Johannes Hurst Ende des vergangenen Jahres aus der CDU-Fraktion des Sinzheimer Gemeinderats ausgetreten war, tat es ihm seine Frau vor einigen Tagen gleich (wir berichteten). Nun wollen beide mit GfS und weiteren Mitstreitern an den örtlichen Ratstisch und die Zukunft der Gemeinde mit all ihren lebenswerten Facetten mitgestalten, so die Mitteilung der neuen Wählervereinigung. "Wir sehen uns als einzig wirklich unabhängige Liste im Gegensatz zu den bisherigen Parteien und Vereinigungen im Gemeinderat von Sinzheim, die sich parteiunabhängig für Sinzheim im Gemeinderat einbringen möchte", so die gewählte Vorsitzende Alexandra Schrader-Christ. Deshalb werde bewusst darauf verzichtet, für weitere kommunale Gremien anzutreten. "Wir konzentrieren uns mit unserer politischen Ausrichtung voll und ganz auf Sinzheim", so der stellvertretende Vorsitzende Thomas Foerster. Die GfS habe bereits einige Kandidaten zur Kommunalwahl gefunden, stehe aber noch weiteren interessierten Sinzheimer Bürger für eine Kandidatur oder Mitarbeit offen. Johannes Hurst, zurzeit fraktionsloser Gemeinderat, gehört dem Vorstand von "Gemeinsam für Sinzheim" als Schatzmeister an, Schriftführer ist Tobias Trey. Den Vorstand komplettieren die Beisitzer Martina Hurst (Gemeinderätin), Florian Lusch und Thorsten Schrader. Zur Kassenprüferin wurde Uta Foerster gewählt. Als Nächstes will die GfS zum öffentlichen Austausch mit interessierten Bürgern einladen und am Kommunalwahlprogramm "Gemeinsam für Sinzheim" feilen, heißt es in der Mitteilung abschließend. Weitere Informationen findet man auf der Homepage. www.gemeinsam-fuer-sinzheim.de

