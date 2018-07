Den Annaberg mit Leben füllen

Baden-Baden - "Der Abschied vom Schafberg ist den Bewohnern sehr schwer gefallen. Aber als sie uns hier gesehen haben, haben sie sich gefreut", sagt Marion Gärtner, die Leiterin des Pflegeheims Schafberg. Mit "hier" meint sie die ehemalige Klinik Annaberg, mit "uns" die Mitarbeiter des Pflegeheims Schafberg. Denn der Annaberg wird für rund zwei Jahre das neue Heim für 48 Bewohner, die eigentlich im Schafberg zuhause sind.

Die restlichen der eigentlich 75 Bewohner ziehen in andere Häuser des Klinikums Mittelbaden (KMB), die Tagespflegegäste kommen im Bühler Erich-Burger-Haus unter. Denn das Pflegeheim Schafberg soll in den nächsten 18 bis 24 Monaten für rund 9 Millionen Euro fit für die Zukunft gemacht werden. Und so beginnen, während die ehemalige Klinik Annaberg in der Lilienmattstraße gerade wohnlich gemacht wird, am denkmalgeschützten Gebäude am Waldrand von Lichtental die Umbauarbeiten.

Aus diesem Grund hieß es für Bewohner und Mitarbeiter nun: Umzug. Das dreitägige Prozedere sei mit dem ganzen Team im Vorfeld detailliert geplant worden. Und Heimleiterin Gärtner ist voll des Lobes: "Der Umzug lief sehr gut. Das ist der Verdienst der ganzen Mannschaft!"

"Seit sechs Wochen waren wir am Packen", verrät die Heimleiterin. Mitarbeiter, Ehrenamtliche und Angehörige hätten mit angepackt und das Hab und Gut der Bewohner in Kisten verstaut. An diesem Mittwoch war es dann soweit und die ersten Umzugswagen rollten. Haufenweise Büromöbel, PCs, Aktenordner sowie Pflanzen fanden den Weg in die Lilienmattstraße, und auch alle Utensilien der Bewohner, die sie nicht akut brauchten, standen schon am Abend in den neuen Zimmern. Gärtner: "Es lief wie am Schnürchen!" Die Bewohner konnten kommen.

Und zwar am Donnerstag: "Ganz gemütlich" haben Mitarbeiter und Ehrenamtliche die ersten Senioren nach dem Frühstück zur Pforte des Schafbergs gebracht, verabschiedet und an die Mitarbeiter des DRK übergeben, die den Fahrdienst übernahmen, erzählt Gärtner. Während ein Team um Pflegedienstleiter Willi Allgeier die Abschiedzeremonie unter sich hatte, koordinierte ein Team um Gärtner, inklusive 20 Schülern der Pflegefachschule, die Ankunft im neuen Haus.

"Um 13.30 Uhr waren alle Bewohner am Annaberg", blickt Gärtner zurück, um 15Uhr seien alle Zimmer eingerichtet gewesen. Und dort erwartete die Bewohner eine süße Überraschung: Die Verantwortlichen der Bastelgruppe des Heims hatten in jedem Zimmer einen kleinen Willkommensgruß in Form einer kleinen Schokolade und einem Blümchen drapiert.

Obwohl gestern schon die ersten Angebote wie die Sturzprophylaxe wie üblich stattgefunden haben, war noch kein normaler Tag im Pflegeheim. Die letzten Kartons wurden gebracht, Dekorieren und Einräumen waren angesagt. "Bis jeder weiß, auf welcher Etage er wohnt, wird es noch eine Weile dauern", meint Gärtner und Bewohner Ludwig Steinel pflichtet ihr bei, er fühle sich noch ein bisschen fremd. Klar, der Umzug mit allem Drum und Dran sei eine aufregende Zeit für die Bewohner gewesen, resümiert Gärtner. Aber man freue sich auf den umgebauten Schafberg. Und sie blickt auch sehr optimistisch in die kurzfristige Zukunft: "Wir wollen und können uns hier heimisch fühlen. Wenn wir das hier mit Leben füllen, dann wird es umso schöner."