Gut auf das Leben vorbereitet

Sinzheim - 68 Schüler der drei Abschlussklassen der Lothar-von-Kübel-Realschule in Sinzheim haben den Realschulabschluss geschafft. Am Freitagabend überreichte ihnen in einer Feierstunde Schulleiter Christoph Hagel die Abschlusszeugnisse.

Zuvor hatten die jungen Leute bei einer ökumenisch geprägten Besinnung einen Blick zurück geworfen. Dabei stellte die Pastoralreferentin Hannah Gniot die Frage "Vielleicht hat das eine oder andere Erlebnis Euer Herz zum Brennen gebracht?" in den Raum.

Das Schulorchester und der Realschulchor unter der Leitung von Bastian Hellinger umrahmten mit schwungvollen Melodien die Abschlussfeier, bei der so manche Begebenheit in Erinnerung gerufen wurde. "Ihr seid die ersten Schulabgänger aus dem neuen Nordflügel" erklärte Christoph Hagel, als er die Realschüler in der gutbesetzten Fremersberghalle willkommen hieß. "Versucht nun, Dinge umzusetzen, die ihr Euch vorgenommen habt", lautete der Rat des Schulleiters an die scheidenden Schüler.

Für den geplanten Schulgarten übergaben die Elternvertreter der drei Klassen symbolisch einen Birnbaum, bevor die Klassensprecher der drei Abschlussklassen interessante Blicke auf die vergangenen sechs Realschuljahre warfen. Klassenfahrten und Ausflüge hätten die Klassen zusammenwachsen lassen. Anfängliche Ängste, keine Freunde zu finden, seien schnell überwunden gewesen.

Die gute Vorbereitung auf das richtige Leben durch die Lehrer lobten unisono die Klassensprecher Selina Ernst und Fabian Lembke (10a), Sarah Möst und Oliver Späth (10b) sowie Jil Rehm und Tom Schniedenharn (10c). Zahlreiche Lehrer wurden von den Klassensprechern mit Geschenken bedacht, wobei die eine oder andere amüsante Geschichte damit verbunden wurde.

Eine vergnügliche Posse inszenierten die drei Klassenlehrer Christian Breuer (10a), Uschi Glauner (10b) und Katharina Hall (10c). Inzwischen sichtlich ergraut oder gar einen Rollator schiebend trafen sie sich sozusagen im Jahr 2042 wieder und warfen einen Blick zurück auf die vergangenen 25Jahre. "Wisst ihr noch, wie 2017 in der neuen Lothar-von-Kübel-Schule der Unterricht mit Beamer, Objektkamera und Whiteboard gestaltet wurde und die Technik uns oft im Stich ließ? Heute ist das Schnee von gestern", resümierten sie. Whatsapp gebe es schon lange nicht mehr. Drohnen seien jetzt "in" im Schulalltag. Einzig die Schulmensa "Lothars Kittchen" sei noch up to date.

Das Lied "Happy ending", gesungen vom Schulchor, leitete über zur Zeugnisausgabe und der Auszeichnung von herausragenden Schülern. Mit einem Notendurchschnitt von 1,6 hatten Saskia Huck und Selina Ernst abgeschlossen. Sie erhielten von Gemeindeoberhaupt Erik Ernst den Preis des Bürgermeisters. Über Schulpreise für einen hervorragenden Abschluss freuten sich ebenfalls Selina Frank und Fabian Lembke. 14 Absolventen erhielten ein Lob. Der Notendurchschnitt bei den Prüfungen lag bei 2,6.

Für ihren Einsatz als Schulmentorin in der Mountainbike-AG erhielt Lara Benk einen Schulpreis, und Nathalie und Selina Frank sowie Annette Raile wurden für ihr besonderes Engagement in der Schülerbibliothek ausgezeichnet. Der Sozialpreis des Freundeskreises der Schule wurde an Jil Rehm verliehen, der unter anderem der Tafelladen sehr am Herzen lag. In der Pause bewirtete der Freundeskreis zusammen mit den Eltern der neunten Klassen die Gäste mit Häppchen sowie mit Getränken.

Anschließend ging im unter-haltsamen Teil der Abschlussfeier so richtig die Post ab, wobei sich jede Klasse besondere Gags hatte einfallen lassen.