Fußball-Nachwuchs kommt ohne Tabelle und Schiedsrichter aus Baden-Baden (fuv) - Es gab keine Punkte, keine Tabelle und - im Gegensatz zur Weltmeisterschaft in Russland - auch kein Endspiel: Der FV Haueneberstein hatte am Wochenende zu seinem 23.Jugendsportfest eingeladen. Rund 220 Nachwuchsfußballer und -fußballerinnen waren in Haueneberstein angetreten. Die Teams des E- und F-Jugend sowie der Bambini (die jüngsten Akteure sind gerade einmal sechs Jahre alt) spielten "just for fun" gegeneinander; auch einen Schiedsrichter benötigten die Junioren nicht. "Der Spaß soll im Mittelpunkt stehen", so der Jugendleiter des FV Haueneberstein, Daniel Alves de Jesus. Ihre Spiele trugen die Kinder auf dem Klein- und dem Minifeld aus. Am Samstag waren es zunächst neun E-Jugendmannschaften aus Gaggenau, Sinzheim, Sandweier, Baden-Oos, Lichtental, Bietigheim und Haueneberstein, die gegeneinander antraten. Ein kleiner Pokal als Anerkennung Anschließend kickten sieben Bambini-Teams aus Rastatt, Hügelsheim, Varnhalt/Neuweier und vom Gastgeber auf den Mini-Feldern. Gestern waren fünf F-Jugendteams wiederum aus dem Spargeldorf, Rastatt und Haueneberstein am Start. Auch wenn es nur um den Spaß am Fußball ging, so erhielten doch alle Kinder einen kleinen Pokal als Anerkennung. Die große Hitze am Samstag sei kein Problem gewesen, so Daniel Alves gegenüber dem BT. "Wir haben viele Wassereimer zum Erfrischen aufgestellt und zwischen den Spielen längere Pausen gemacht. Die Kids stecken die Hitze ganz gut weg. Die Trainer haben auch häufiger gewechselt", sagte der Jugendleiter. Zum Abschluss des Jugendsportfestes trat eine gemischte Mannschaft aus A- und B-Jugendlichen gegen ein Team aus Trainern und der Vorstandschaft des FV Haueneberstein an. Bereits am Freitagabend trugen Hobbymannschaften zum Start des Sportfestes ein Elfmeterturnier aus.

