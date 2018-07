Keine Pläne fürs Neue Schloss

Rastatt

Kino unter freiem Himmel Rastatt (red) - Zum 25. Mal will der Rastatter Kinosommer mit einer bunten Filmmischung im Innenhof des Kulturforums für beste Unterhaltung sorgen. Wie es sich für ein Jub iläum gehört, gibt es vom 10. bis 19. August nicht nur Kinoabende unter freiem Himmel, sondern auch Neuerungen (Foto: av). » Weitersagen (red) - Zum 25. Mal will der Rastatter Kinosommer mit einer bunten Filmmischung im Innenhof des Kulturforums für beste Unterhaltung sorgen. Wie es sich für ein Jub iläum gehört, gibt es vom 10. bis 19. August nicht nur Kinoabende unter freiem Himmel, sondern auch Neuerungen (Foto: av). » - Mehr

Sinzheim

Schulabschluss geschafft Sinzheim (ahu) - 68 Schülerinnen und Schüler der drei Abgangsklassen der Lothar-von-Kübel-Realschule in Sinzheim haben den Realschulabschluss geschafft. Jetzt überreichte ihnen in einer Feierstunde Schulleiter Christoph Hagel die Abschlusszeugnisse (Foto: Huck). » Weitersagen (ahu) - 68 Schülerinnen und Schüler der drei Abgangsklassen der Lothar-von-Kübel-Realschule in Sinzheim haben den Realschulabschluss geschafft. Jetzt überreichte ihnen in einer Feierstunde Schulleiter Christoph Hagel die Abschlusszeugnisse (Foto: Huck). » - Mehr

Baden-Baden

Jugendsportfest in Haueneberstein Baden-Baden (fuv) - Es gab keine Punkte, keine Tabelle und - im Gegensatz zur Fußball-WM in Russland - auch kein Endspiel: Der FV Haueneberstein hatte am Wochenende zu seinem 23. Jugendsportfest eingeladen. Dabei stand der Spaß am Spiel im Mittelpunkt (Foto: Vetter). » Weitersagen (fuv) - Es gab keine Punkte, keine Tabelle und - im Gegensatz zur Fußball-WM in Russland - auch kein Endspiel: Der FV Haueneberstein hatte am Wochenende zu seinem 23. Jugendsportfest eingeladen. Dabei stand der Spaß am Spiel im Mittelpunkt (Foto: Vetter). » - Mehr