Betrieb wie auf dem Rangierbahnhof

Baden-Baden - Die Firma Claus? Viele BT-Leser dürften wissen, dass es dort gebrannt hat und es einen Rechtsstreit mit der Stadt gab über die Frage, wer die Folgekosten der Löscharbeiten trägt. Womit das Handelsunternehmen aber sein Geld verdient und was in den großen Hallen im Topinamburdorf gearbeitet wird, dürfte für die meisten ein Rätsel sein. Demnächst kann man hinter die Kulissen schauen.

Im Rahmen der Aktion "BT öffnet Türen" wird die Familie Claus am Freitag, 10. August, ihre Firma 30 BT-Lesern präsentieren. Herzstück der Führung wird die neue, 5300 Quadratmeter große Lagerhalle sein, die bis unter die Decke mit Handelswaren für Reformhäuser und Naturkostläden gefüllt ist. Hier lagert Ware für etwa zwölf Millionen Euro, wie Firmengründer Heinz Claus erzählt. Und zwischen den Hochregalen wuselt es Tag für Tag von 6 bis 22 Uhr wie auf einem großen Rangierbahnhof. Gabelstapler und Hubwagen rollen durch den Raum, transportieren Päckchen und Pakete von einem Eck zum anderen, die Mitarbeiter nehmen hier zwei Flaschen aus dem Regal, greifen sich dort eine Kiste und rollen dann mit ihrem Warenpaket weiter.

Die einen verteilen gerade hereingekommene Artikel an ihre Lagerplätze - jede Ware hat einen genau definierten Liegeplatz, wie eine Adresse mit Hausnummer. Die anderen stellen Lieferungen zusammen, die noch am selben Abend in einem der 55 Lastwagen, die für die Firma Claus im Einsatz sind, das Topinamburdorf verlassen und am nächsten Morgen einen der über 5000 Kunden in Europa erreichen. "Bestellungen, die bis 10 Uhr bei uns eingegangen sind, kommen beim Kunden am nächsten Morgen an", verspricht Claus. Dabei ist die Sortimentsbreite beachtlich. Getränke, Tiefkühlware, Kosmetikartikel, Tees und Trockenware sind ebenso im Angebot wie frische Molkereiprodukte, Babytextilien oder Seife - alles in allem etwa 20000 verschiedene Artikel. "Bei uns bekommen Sie alles, was im Reformhaus so angeboten wird", sagt Claus. Und das bei Bedarf auch in geringen Mengen. "Unsere Kunden müssen keine großen Gebinde bei uns bestellen. Sie werden, wenn es gewünscht wird, sogar mit Einzelstücken beliefert. Das ist das Besondere an uns." Bei den Reformhäusern in Deutschland ist die Firma Claus die Nummer eins. Im Naturkosthandel ist das Unternehmen der drittstärkste Großhändler.

Während der Bauarbeiten in den zurückliegenden 18 Monaten sind darüber hinaus auch noch neue Büroräume entstanden. Insgesamt sechs Millionen Euro wurden investiert. Mittlerweile beschäftigt das 1964 gegründete Unternehmen fast 500 Mitarbeiter - mehr als 400 davon arbeiten in Sandweier, die anderen in den Niederlassungen in Fürstenfeldbruck und in Dortmund. "Und wir suchen weiter Personal", sagt Claus. Vor allem Lastwagenfahrer mit Führerscheinklasse C/CE seien Mangelware.

Einen Blick werfen dürfen die BT-Leser auch in den neu eingerichteten Werksverkauf, der ab 14. August jeden zweiten Dienstag und letzten Freitag eines Monats von 14 bis 17Uhr geöffnet hat. "Die BT-Leser werden hier unsere ersten Kunden sein", sagt Claus. Sie sind die Ersten, die das Werksverkaufsangebot testen dürfen.