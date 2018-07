Alt und Jung halten Sinzheim in Schwung

Sinzheim - Eine weitere Bestätigung, dass Alt und Jung Sinzheim in Schwung halten, war das zwölfte "Wochenende der Generationen" beim Seniorenzentrum. Seit Wochen hatten fleißige Hände, allen voran viele Mitarbeiter des Seniorenzentrums und die Aktiven dessen Fördervereins die beiden Festtage vorbereitet. Aber auch Vereine wie der seit Jahren engagierte Angelsportverein Sinzheim waren mit etlichen Helferinnen und Helfern dabei.

Der Samstag war geprägt vom Human-Table-Soccer-Turnier. Am Sonntag sorgte ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm für beste Unterhaltung der Auswärtigen und der Hausgäste. Abgesehen von einem kurzen Regenschauer am Sonntag um die Mittagszeit konnten sich die Besucher über warmes Sommerwetter freuen.

So zog es am Samstagabend einige Hundert Besucher in den großen Garten des Seniorenzentrums, um das schöne Ambiente und den Auftritt der bekannten Pop-Band Sonrise zu genießen, die wie seit Jahren dem Publikum und ihren Fans mit "Evergreens" und aktuellen Charthits zusätzlich einheizte.

Stunden vorher hatten 16Mannschaften beim "Menschen-Tischfußball" um den "VR-Bank-Fun-Cup" gekämpft. Wie bei der Fußball-WM gab es Viertel- und Halbfinale. Jedes Spiel dauerte 15Minuten, was für "Schiedsrichter" Michael Gieseler einige Stunden lang volle Konzentration erforderte. Im spannenden Endspiel unterlag die Mannschaft der VR-Bank in Sinzheim mit 2:5 Toren der Spielgemeinschaft Firma Zielbauer. Dritter wurden die Kicker "Bauwagen Halberstung", die für die City-Bäckerei Kartung im aufblasbaren Spielfeld gekämpft hatten. "Das sportliche Engagement der Mannschaften lag weit über dem der deutschen Nationalmannschaft bei der WM", kommentierte süffisant Herbert Oeking, der Vorsitzende des Fördervereins Seniorenzentrum, die Spielfreude beim Turnier.

In Vertretung des Bürgermeisters eröffnete Gemeinderat Norbert Ernst zusammen mit der Heimleitung - Lothar und Elisabeth Kanter und Michael Giesler - am Sonntag mit einem Fassanstich den zweiten Teil des Generationenfestes. Mit voluminösen Alphornklängen startete wie seit Jahren Karlheinz Eisen das abwechslungsreiche Programm am Sonntag. Blasmusik präsentierte anschließend die Bläserklasse "plus" des Musikvereins Sinzheim unter der Leitung von Cindy Huck an.

Inzwischen zogen appetitanregende Düfte über das Festgelände und die Gäste konnten unter anderem Steaks und Würste vom Grill, Fischspezialitäten und Flammkuchen genießen.

Zwischen der musikalischen Unterhaltung durch das "Harmonika-Sextett+1" statteten die Alt-Baden-Badner Bürger dem Fest einen Besuch ab und erfreuten mit einem altflämischen Bauerntanz, einem Ländler und einem Tanz aus der Rokokozeit die Gäste. Dann wirbelte das Nachwuchsballett des Kartunger Narrenclubs über die Bühne. Später durfte die Seeräubergarde nach einem Showtanz in Pinguinkostümen erst nach einer Zugabe die Bühne verlassen. Auch in diesem Jahr wurde der Tanz von Heimbewohnerinnen in Matrosenkostümen mit ihren Rollatoren stürmisch gefeiert, bevor Mitglieder des Hundesportclubs Steinbach mit ihren vierbeinigen Lieblingen beeindruckende Kunststücke vorführten. Zum "Walzer der Liebe", der "Schiwago-Melodie" und einem Czardas zeigte die "RTV-Tanzgruppe 50+" des Rastatter Turnvereins, dass auch jenseits der Fünfzig Bewegung in der Gruppe Spaß macht. Michael Gieseler und Lothar Kanter beschlossen als "Duo Milo" das Festprogramm.

Der benachbarte Mehrgenerationenpark war während des Festes ein Eldorado für Kinder. Kaffee und Kuchen waren zur Kaffeezeit gefragt, an einem Bierschiff sorgte auch die WM für Gesprächsstoff, und bei einer Tombola warteten einige Hundert Preise auf Gewinner.

Gemeinsam organisieren, ein ansprechendes Programm gestalten und fröhlich feiern: Mit diesem "Rezept" ist das Wochenende der Generationen bestens gelungen.