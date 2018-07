Förderungsprogramm "an der Praxis vorbei konzipiert" Baden-Baden (hez) - Kritik an der Baden-Badener Wohnungsbaupolitik übt Günther Baur, Vorsitzender des Mietervereins Baden-Baden, Rastatt und Umgebung, in einer Pressemitteilung, wobei er sich auch auf die BT-Kurstadtspitze vom 7. Juli ("Entwicklung auf falscher Seite") bezieht. Wenn sich Oberbürgermeisterin Margret Mergen damit schmücke, ihre größten Erfolge im Wohnungsbau erzielt zu haben, dann sei sie den Nachweis dafür schuldig geblieben. Die Wohnungssituation in Baden-Baden, so Baur, sei immer noch sehr angespannt, was besonders Personen mit geringem Einkommen, Alleinstehende mit Kindern und Rentner betreffe. Weiter schreibt der Vorsitzendes des Mietervereins: "Der soziale Wohnungsbau liegt am Boden. Eine Besserung ist nicht in Sicht." Zwar habe die Stadtbaugesellschaft GSE auch einige sozial geförderte Wohnungen in der Alemannen- sowie in der Wörthstraße errichtet, doch das stelle nur einen Tropfen auf dem heißen Stein dar. Die Wartelisten bei beiden Baugenossenschaften seien lang, und es gebe keine Fehlbelegungssatzung. Zudem ist Baur überzeugt: "Das städtische Wohnbauförderungsprogramm stößt auf wenig Gegenliebe und wurde an der Praxis vorbei konzipiert. Chancen, die sich ergeben, werden, so weit die Wohnungsnot sozial Schwacher betroffen ist, nicht genutzt." Dies gelte nicht nur für das SWR-Gelände und den Bereich "Aumatt", sondern auch für innenstädtische Lagen. Zu Recht habe das Badische Tagblatt jüngst auf eine "Entwicklung auf der falschen Seite" hingewiesen. Nicht einmal "Normalverdiener" könnten sich die nunmehr geplanten Wohnungen leisten. Trotz der angespannten Wohnungslage gehöre die Kurstadt auch nicht zu den Kommunen, die der Mietpreisbremse und der eingeschränkten Kappungsgrenze bei Mieterhöhungen unterliegen. Nach Ansicht von Günther Baur verharren offensichtlich die Gemeinden in unserer Region "immer noch in einem Zustand der wohnungspolitischen Starre", obgleich sich für viele Bürger die Wohnungsnot ständig vergrößere.

