Ansteckendes Disco-Fieber Von Fabian Sauter-Servaes Baden-Baden - "Let all the children boogie!" Jack hat es geschafft. Er singt "Starman" von David Bowie und ist selbst der neue Star der "Disco Inferno" im London der 70er Jahre. Der Aufstieg vom kleinen Aushilfskellner zum gefeierten Rockstar scheint geglückt. Er verdankt seinen kometenhaften Aufstieg einem faustischen Deal mit dem Teufel und dessen Agentin Lady Marmalade. Der Aufstieg geht auf Kosten seiner Liebe zu Jane, dem Leben seiner Freunde und seiner eigenen Seele. Die Tragödie nimmt ihren Lauf. Erst als Jack bereut und sich bei seiner Freundin entschuldigt, wird er aus dem Teufelspakt entlassen und kann noch einmal von vorn beginnen. Es war ein prall gefülltes Gesamtkunstwerk, das die Sänger, Darsteller, Bühnen- und Tontechniker der Baden-Badener Klosterschule vom Heiligen Grab im Musical "Disco Inferno" mit drei Vorstellungen auf die Bühne brachten. Beinahe drei Stunden beste Unterhaltung, eine grandiose Show mit Knalleffekten und unzählige Hits der 70er in schneller Abfolge ließen das Publikum nicht zur Ruhe kommen. Das Disco-Fieber war ansteckend. Möglich war dies durch eine hervorragende Band unter der Leitung von Dominikus Krempel, die den Sound der 70er mit Lust intonierten. Die Inszenierung gelang unter der Leitung von Mechthild Jacobs professionell. Bei den Umbauten gab es keine Längen, nahtlos folgten die Szenen aufeinander, was auch am intelligent gestalteten Bühnenbild lag, das mit wenigen und liebevollen Details die 70er Jahre auf der Bühne visualisierte. Überwältigend war geradezu der Charme und die Energie, mit denen die Schüler der Klosterschule spielten. Einen erst zurückhaltenden, dann triumphierenden und schließlich reumütigen Jack stellte Joshua Jacobs dar. Valérie Leoff zeigte als seine Freundin Jane ausdrucksvoll die Ambivalenz ihrer Gefühle gegenüber Jack. Herrlich eifersüchtig auf den Rivalen gab Andreas Hatz den Sänger Heathcliffe, der seine Freundin Kathy (überzeugend dargestellt von Anastasia Keles) schlecht behandelt und schließlich verliert. Das Rock'n'Roll-Paar Tom und Maggie verkörperte Alex Behelfer und Hannah Lendle, die nicht nur bei den Tanzeinlagen mit ihrer Bühnenpräsenz glänzten. Die Rolle des Duke, dem die Disco gehört und der in Jacks Vision als Teufel auftritt, wurde vom Alter exakt passend vom ehemaligen Schüler Leander Mangelsdorf übernommen. Die Agentin für Erfolg und Reichtum auf Kosten der eigenen Seele, Lady Marmalade, spielte Leonie Jacobs mit einer wunderbaren Mischung aus unwiderstehlicher Verführung und kühler Manipulation. Leonie Jacobs war auch (neben den Abiturprüfungen) verantwortlich für die Einstudierung der vielen Choreografien, die im ganzen Musical phänomenal gelangen. Auf einem hervorragenden Niveau präsentierten sich auch alle Sänger der verschiedenen Solo-Stücke, aber auch der chorischen Elemente. Besonders erwähnenswert sind hier die jüngeren Schüler, die die Rückblende spielten. Von Kindertheater war hier keine Spur, die Jüngeren spielten überzeugend in ihren Rollen. Die Texte sehr gut verständlich, der Inhalt ausdrucksvoll zur Geltung gebracht, die Musik mitreißend - man hatte zuweilen nicht mehr das Gefühl in einer Schulaufführung zu sitzen. Die Intensität des Spiels rührte von der sichtbaren Freude am Eintauchen in die Welt der 70er Jahre her. Allein die Kostüme zu betrachten, war ein Riesenspaß. Das Stück kommt den jungen Schauspielern hier entgegen. Themen wie erste Liebe, Eifersucht, Verrat, Beziehungsstress und Starallüren sind auch für die heutige Generation anschlussfähig. So brachten die Jugendlichen auch ihre eigene Gefühlswelt mit ins Spiel. Dass die "alte" Musik der 70er Jahre nicht nur anschlussfähig ist, sondern auch heute noch mit ihrer Qualität überzeugt, war spätestens bei "Saturday night 's alright for fighting" von Elton John aus dem Jahr 1973 klar. Nach dem Happy End fühlte sich Schulleiterin Margarete Ziegler an ihre eigene Jugend an der Klosterschule vom Heiligen Grab erinnert und dankte allen Beteiligten für ihr Engagement. In der Tat sahen die Zuschauer der drei Vorstellungen eine außergewöhnliche Produktion, die beste Unterhaltung bot.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben