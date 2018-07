Ein Wochenende voller Sport und Spaß Sinzheim (red) - "Für dieses Wochenende sind wir ein großes Camp-Team", mit diesen Worten hat Dago Leukefeld am Samstag die 50 Teilnehmer des Phönix-Sommer-Camps in der Sinzheimer Altenburghalle begrüßt. Und die Worte des ehemaligen Handball-Bundesligatrainers fruchteten: Zwischen den sieben- bis 15-jährigen Mädchen und Jungen ging es am Wochenende sehr harmonisch zu. Zum fünften Mal hatte der BSV Phönix Sinzheim junge Handballer aus der ganzen Region eingeladen, um von Leukefeld und seinem Partner Frank Puttfarken in das Einmaleins der laut Leukefeld "geilsten Sportart der Welt" eingeführt zu werden. 50 Sportler aus sechs verschiedenen Handballvereinen haben zwei Tage lang in den zwei Sinzheimer Hallen geschwitzt - laut den Camp-Verantwortlichen Teilnehmerrekord. Die Organisation der Veranstaltung sei für den Verein schon Routine, resümierte das Phönix-Team, und dennoch sei eine Sache jedes Jahr aufs Neue bemerkenswert: "Dago und Frank müssen nie laut werden, es herrschen eine Ruhe und Konzentration in der Halle, das ist unglaublich", sagte Gerda Jung, die den beiden Chef-Coaches mit vielen weiteren Helfern während der zwei Tage zur Seite stand. Dem Profi-Bereich haben die beiden hoch qualifizierten Trainer Leukefeld und Puttfarken nach vielen Jahren in der Frauen-Handballbundesliga den Rücken gekehrt und veranstalten seit 2013 in der ganzen Bundesrepublik Camps für Kinder und Jugendliche. Zurück in den Profi-Bereich wollen die beiden nicht, dafür liege ihnen die Arbeit mit den jungen Handballverrückten zu sehr am Herzen. Und auch in der Stabsgemeinde ist es ihnen wieder gelungen, dass die Teilnehmer am Ende des ersten Trainingstages den zweiten kaum erwarten konnten. Denn egal ob Mädchen oder Junge, groß oder klein, egal ob von der HSG Rheinmünster, dem TV Sandweier, den Panthers Gaggenau, der SG Ottersweier/Großweier, der HR Rastatt/Niederbühl oder vom Phönix Sinzheim: In den Pausen, in denen die Handballer mit Mittagessen vom Seniorenzentrum Sinzheim und Obst vom Gärtnerhof Decker versorgt wurden, und auf dem Spielfeld haben alle miteinander harmoniert. Denn am Ende jeder Trainingseinheit stand ein Abschlussspiel mit bunt gemischten Mannschaften auf dem Programm - da musste das Zusammenspiel passen. Dieses haben die eifrigen Sportler zuvor in etlichen Übungen erlernt: Vom richtigen Schlagwurf über Entscheidungstraining und Sprintwettbewerbe bis hin zur Koordinationsschulung packten die beiden Trainer viele Komponenten des Handballsports in die vier Trainingseinheiten. Neben dem sportlichen Input wurde am Wochenende auch viel gelacht. Leukefeld und Puttfarken wurden nicht müde, einen Spaß nach dem anderen mit den Kindern zu machen, und sie entlockten auch deshalb vielen von ihnen schon jetzt die Zusage für eine Teilnahme im nächsten Jahr.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben