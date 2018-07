Gratulation zum 150-jährigen Bestehen Baden-Baden (fuv) - Mit einem Sommerfest für Mitarbeiter und deren Familien, Kunden und Lieferanten feierte die Baden-Badener Niederlassung der GA-tec Gebäude- und Anlagentechnik GmbH ihr 150-jähriges Bestehen. Im Rahmen des Festes würdigte der Obermeister der Innung für Klempnerei, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Rastatt/Baden-Baden/Bühl, Hans-Albert Fritsch, das Unternehmen. GA-tec gehört heute nach Unternehmensaussage zu den leistungsstärksten Gebäudeausrüstern in Deutschland und ist eine 100-prozentige Tochter der Sodexo Gruppe. Die Baden-Badener Niederlassung ging aus der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitär-Firma Klehe hervor. Und die wurde 1868 in der Kurstadt als "Herman Klehe und Söhne, Hoflieferanten" in der Schützenstraße gegründet, so Ga-tec-Geschäftsführer Renato Salvatore in seinem historischen Rückblick. Hauptsächlich seien Metallfalzziegel produziert und Klempnerarbeiten am badischen Hof ausgeführt worden. Nach dem Ersten Weltkrieg und der Wirtschaftskrise übernahmen 1928 die Söhne Albert und August Klehe das Unternehmen, das fortan A. und A. Klehe Ingenieure Baden-Baden hieß, am neuen Standort in der Leopoldstraße. Trotz aller Bemühungen hätten die Brüder in der Folge der Weltwirtschaftskrise ein Jahr später Konkurs anmelden müssen. Es ging weiter, und nach dem Tod seines Bruders führte August Klehe die Firma ab 1932 alleine fort. Nach dem Zweiten Weltkrieg hätte sich das Geschäft erholt, und Klehe sei zu einem der führenden Unternehmen für Heizung, Lüftung und Sanität im mittelbadischen Raum geworden, wie Renato Salvatore unterstrich. 1950 beschäftige Klehe bereits 30 Mitarbeiter, die im Umkreis von rund 150 Kilometern um Baden-Baden tätig waren. 1965 wurde eine Niederlassung in Karlsruhe gegründet, 1981 bezog Klehe den Neubau Im Metzenacker 5, wo die heutige GA-tec noch immer ihren Sitz hat. 1987 erfolgte die große Zäsur, das Unternehmen wurde von der Kraftanlagen AG übernommen, einer Unternehmensgruppe, die danach mehrfach umstrukturiert worden sei, so Salvatore. 1997 schließlich erfolgte die Umbenennung der Kurstadt-Niederlassung in GA-tec, schloss der Geschäftsführer. In der Kurstadt sind rund 260 Mitarbeiter beschäftigt. GA-tec bietet Leistungen vom Austausch eines Heizungsthermostats beim Privatkunden bis hin zur millionenschweren, kompletten technischen Gebäudeausrüstung von Industrieunternehmen. Innungsobermeister Hans-Albert Fritsch überbrachte die Glückwünsche der Handwerkskammer Karlsruhe und des Fachverbands Sanitär-Heizung-Klima Baden-Württemberg. 150 Jahre handwerkliche Kompetenz, das sei ein Jubiläum, auf das alle stolz sein könnten, so Fritsch. Der Betrieb stehe für eineinhalb Jahrhunderte Qualität, Innovation und die Nähe zum Menschen. "Das Unternehmen GA-tec unterstreicht mit seinen Erfolgen, dass es als Arbeitgeber und innovativer Wachstumsmotor eine wichtige Rolle in der Region für Wirtschaft und Gesellschaft einnimmt. Gerade diese mittelständischen Betriebe, die auf persönlicher Verantwortung gründen und über ein hohes Qualifikationsniveau von Geschäftsleitung und Mitarbeitern verfügen, sind die Stärke des deutschen Handwerks und der guten bis sehr guten Konjunktur der letzten Jahre", so der Obermeister. Er betonte die Ausbildungsleistung von Ga-tec in Handwerksberufen mit riesigen Zukunftsperspektiven.

