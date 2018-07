Viele kleine Hindernisse für Gehbehinderte

(nie) - Die neue Filmreihe "Jugendkino im Moviac" (JIM) startet am Freitag, 13. Juli, im kleinen Kino am Kaiserhof. Gezeigt werden in regelmäßigen Abständen Filme, die aktuelle jugendgerechte Themen behandeln. Das sagten die Initiatoren bei einem Pressegespräch (Foto: Ernst). » - Mehr



Nepomuk in neuem Glanz Baden-Baden (cn) - Zwei Kleindenkmäler in Steinbach und in Neuweier werden gereinigt und saniert - darunter die Figur des Heiligen Nepomuks, dem Brückenheiligen in Steinbach (Foto: Nickweiler). Bezahlt wird seine Sanierung von der Stadt, in anderen Fällen aus Spendengeldern. » Weitersagen (cn) - Zwei Kleindenkmäler in Steinbach und in Neuweier werden gereinigt und saniert - darunter die Figur des Heiligen Nepomuks, dem Brückenheiligen in Steinbach (Foto: Nickweiler). Bezahlt wird seine Sanierung von der Stadt, in anderen Fällen aus Spendengeldern. » - Mehr