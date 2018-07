Projekt "von Bürgern für Bürger" Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Das Obstgut Leisberg zählt mit seiner gelungenen öffentlich-privaten Projektpartnerschaft zu den Vorzeigeprojekten der Leader-Region Mittelbaden Schwarzwaldhochstraße. Die Bürgergemeinde Unterbeuern (BGU) konnte sich jetzt über die offizielle Förderplakette freuen, die Peter Böhlen aus den Händen von Antje Wurz, Geschäftsführerin der Leader-Kulisse Mittelbaden, entgegen nahm. Sie betonte dabei die breite Unterstützung des Projekts "von Bürgern für Bürger" in der hiesigen Bevölkerung, wobei das Engagement der BGU besonders hervorzuheben sei. Neben Pflege und Verantwortung der über 280 Obstbäume durch Baumpatenschaften biete der Verein ein umfangreiches natur- und umweltpädagogisches Programm für Jung und Alt an, vom Baumschnittkurs über Erntefeste, Saftpressaktionen bis hin zu Verwertungstipps für die eigene Obsternte. Über das Leader-Programm der Europäischen Union wurden dabei sowohl der öffentliche als auch der private Projektteil mit einem Zuschuss von 128460 Euro beziehungsweise 24720 Euro gefördert. Mit der jetzigen Übergabe der Förderplakette würdigte die Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Mittelbaden Schwarzwaldhochstraße den Abschluss der Arbeiten an der historischen Obstscheune. Wobei Peter Böhlen vom BGU-Vorstandsteam in seinem Abriss über die Entwicklung des Obstgutes Leisberg betonte, dass die Förderung netto fließe, die Zahlungen jedoch brutto zu begleichen seien. Dennoch komme die BGU mit allen Spenden- und Fördergeldern wohl schuldenfrei davon und habe zusätzlich rund 90 zahlende Neumitglieder dazu gewonnen.

