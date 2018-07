Viel Lob für einen begeisterten Pädagogen

Rastatt

Familienkarte plus für Rastatt Rastatt (dm) - Rastatt führt eine "Familienkarte plus" ein und gibt sich damit de facto einen Kinderpass, der jungen Menschen aus einkommensschwachen Familien Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern soll. Als Ziel wird zudem eine Sozialregion Mittelbaden definiert (Foto: dpa).

Baden-Baden

"Hier bist du sicher" Baden-Baden (nie) - Mit dem neuen Projekt "Hier bist du sicher" will der Bürgerfonds Baden-Baden Kindern Hilfe und Sicherheit bieten. Ein orangefarbener Aufkleber an Geschäften soll den Hilfsbedürftigen signalisieren, dass sich dort jemand um sie kümmern wird (Foto: Ernst).

Rastatt

Bekenntnis zur Kaiserstraße Rastatt (dm) - Trotz Kostenexplosion hält der Gemeinderat an der Neugestaltung der oberen Kaiserstraße in geplanter Form fest. Tenor: Nicht am falschen Ende sparen. Der Platz präge für Jahrzehnte das Stadtbild, Verzögerungen würden zulasten des Einzelhandels gehen (Foto: ema).