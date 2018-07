Gartenamt hofft auf mehr Regen Baden-Baden (sre) - Die langanhaltende Trockenheit hat auch in den ausgedehnten Baden-Badener Parkanlagen Folgen: An die 30 Mitarbeiter des Gartenamts sind dieser Tage mit Gießen beschäftigt, berichtete Gartenamtsleiter Markus Brunsing gestern auf BT-Nachfrage. Das sei die "höchste Einsatzstufe", hinter der andere Arbeiten zum Teil auch zurückstehen müssten: Der Erhalt der Pflanzen und Bäume sei momentan das Wichtigste. (sre) - Die langanhaltende Trockenheit hat auch in den ausgedehnten Baden-Badener Parkanlagen Folgen: An die 30 Mitarbeiter des Gartenamts sind dieser Tage mit Gießen beschäftigt, berichtete Gartenamtsleiter Markus Brunsing gestern auf BT-Nachfrage. Das sei die "höchste Einsatzstufe", hinter der andere Arbeiten zum Teil auch zurückstehen müssten: Der Erhalt der Pflanzen und Bäume sei momentan das Wichtigste. Die Trockenheit in Kombination mit den hohen Temperaturen mache den Pflanzen sehr zu schaffen: Man hoffe deshalb sehnlichst auf etwas länger anhaltenden Regen. Neben Blumenbeeten und -schalen müsse man vor allem die vielen Neupflanzungen, die im Frühjahr vorgenommen wurden, intensiv bewässern. Auch die relativ alten Bäume etwa in der Lichtentaler Allee bräuchten viel Wasser. Dass es dort zum Teil schon fast herbstlich aussieht, weil viele Bäume ihre Blätter verlieren, liege am "Trockenstress": Die Bäume werfen dann Blätter ab, um ihre Verdunstungsfläche zu reduzieren. Auf die von Klimaforschern schon lange vorhergesagten, länger werdenden Trockenperioden im Sommer habe man sich in den letzten Jahren so gut es geht eingestellt, berichtete Brunsing: An vielen Stellen in der Stadt seien die alten Gießwassernetze erneuert oder ergänzt worden.

