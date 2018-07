Shuttle-Bus zum Bad soll Test sein

Baden-Baden

Fest auf dem Marktplatz Baden-Baden (red) - Nach der erfolgreichen Premiere 2017 geht das Marktplatzfest mit Weindorf in seine zweite Runde: Von heute bis Sonntag erwarten die Besucher ein großes Musik- und Showprogramm auf der Bühne sowie leckere Speisen (Foto: BBE).

Karlsruhe

Kamuna-Button beim BT Karlsruhe (red) - Die 20. Karlsruher Museumsnacht am 4. August feiert viele Jubiläen der Kunstinstitutionen. Vom 200-jährigen Kunstverein bis zum 20-jährigen ZKM sind alle beteiligt, auch mit Aktionen, wie dem Kakerlakenrennen im Naturkundemuseum (Foto: pr) Buttons gibt es beim BT.

Forbach

Auerhuhn gegen Mountainbike-Trail Forbach (mm) - In diesem Jahr wird wohl kein Mountainbiker den vorgesehenen Flow-Trail bei Gausbach fahren können. Beim Draberg gibt es Auerwild-Biotope, eine Alternativroute, die das Schutzgebiet ausklammert, ist derzeit in der naturschutzrechtlichen Prüfung (Foto: av).