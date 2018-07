Vom Poetry-Slam bis zum Computerspiel

Von Veronika Gareus-Kugel Baden-Baden - Poetry-Slam, Lichtzeichnungen, Graffiti, Smartphone, Film oder Schulradio. Die Klassen fünf bis neun der Realschule Baden-Baden haben sich, angeleitet von Künstlern, in den vergangenen drei Tagen im Rahmen der Kulturtage in die Kunst vertieft. 22 kulturelle Projekte wurden dafür vom Organisations- und Dokumentationsteam, bestehend aus Kulturagentin Lena Widmann, Schulleiter Frank Weiler sowie Schülern, vorbereitet. Die Kulturtage sind Teil des Kulturfahrplans der Realschule und finden im Programm "Kulturagenten für kreative Schulen Baden-Württemberg" Unterstützung. Das Ziel ist, möglichst vielen Kindern und Jugendlichen durch die Zusammenarbeit mit Künstlern einen Zugang zur Welt der Künste zu eröffnen, kreatives Denken zu fördern und zu eigenen Erfahrungen mit Kunst und Kultur anzuregen. Drei Jahre wird die Schule, ebenso wie die Theodor-Heuss-Schule und die Werkrealschule Lichtental, auf diese Weise gefördert. Danach müssen die Mittel neu beantragt werden. Heuer ist es das zweite Mal, dass die Realschule daran teilnimmt. Auch nach Auslaufen des Programms werden man die Arbeit fortsetzten, "sie ist Teil unseres Schulprofils, es ist eine gute Lernmöglichkeit für unsere Schüler", führt Schulleiter Weiler aus. Fast in jedem Klassenzimmer der Realschule beschäftigten sich Schüler klassenübergreifend mit den unterschiedlichsten künstlerischen Ausprägungen. Jedes einzelne Projekt wird von der Orga- und Doku-Gruppe dokumentiert, es werden Videos, Fotos und Animationen erstellt, Beschreibungen verfasst und auf der Schul-Homepage präsentiert, führt Gruppenmitglied Zoran aus. In den Klassenzimmern herrscht konzentriertes Arbeiten vor. Im Untergeschoss der Schule lassen Kinder, angeleitet von der Karlsruher Künstlerin Bronislava von Podewils, wunderschöne Tiere aus Wellpappe entstehen. Ein Zoobesuch in Karlsruhe ging tags zuvor der Aktion voraus. "Ich sah um mich herum nichts als Dunkelheit", liest ein Schüler des Schreibprojekts vor. Die Mitschüler spenden für die gelungene Geschichte reichlich Applaus. Und auch sie haben schon, unter der Leitung von Baldreit-Stipendiat Jan Snela, fleißig selbst getextet. Mit Philip Seiler, einem Poetry-Slam-Künstler, taucht eine andere Gruppe in die Welt der Worte ein. Eine Tür weiter erläutert gerade Medienkünstlerin Carmen Donet Garcia der Film-Crew die Grundlagen eines gelungenen Smartphone-Films. Die Schauspieler beraten sich derweil vor dem Klassenraum. Schließlich soll das Werk, ein Geisterfilm, Punkte beim Jugendfilmfestival "Abgedreht" sammeln. Mit der Programmiersprache Scrath hat sich hingegen eine Schülergruppe weiter zu beschäftigen. Zusammen mit Medienkünstler Jörg Stegmann entwerfen die Jugendlichen am Computer ein Spiel mit dem Namen "Space Rocket". Sie lassen einen Hund durchs Weltall düsen. Die bunte Vielfalt der Graffiti-Kunst haben die Jugendlichen in der Gruppe von Graffiti-Künstler Rene Schulz im Blick. Die produzierten Bilder zum Motto Vielfalt und Unterschiedlichkeit werden nach Fertigstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Einige Gruppen bewegen sich auch außerhalb der Schule. Unter dem Titel "Kunst-Wander-Rucksack" treffen sich Realschüler im LA 8, andere wiederum beschäftigen sich in der Kinderkunstwerkstatt des Museums Frieder Burda mit dem Lichtzeichnen. In der Stadtbibliothek begleitet das Medienzentrum Mittelbaden das Entstehen eines Hörspiels. Den weitesten Weg haben Schüler, die sich mit der Geschichte der Illenau in Achern beschäftigen.

