71 klassische Automobile nehmen an Ausfahrt teil

Baden-Baden - Autos, die sich ihre Besitzer selbst aussuchen, solche, die es gar nicht mehr geben dürfte, und wahr gewordene Kindheitsträume: 71 klassische Automobile starteten am Samstag von der Talstation der Merkur-Bergbahn aus zur 14.Historik-Baden-Rallye.

"Sie wissen ja: Das Auto findet einen selbst, nicht umgekehrt", erklärt Peter van Meerwijk schmunzelnd. Das Auto, das den Iffezheimer vor zwei Jahren gefunden hat, ist ein Volvo P 1800 ES: Ein Kombi Baujahr 1973, der dank der riesigen Heckscheibe den Spitznamen "Schneewittchensarg" bekam.

"Ich habe die Markteinführung miterlebt", erzählt van Meerwijk, wie seine Liebe zu dem schwedischen Kultauto, von dem 8077 Stück gebaut wurden, begann. Mit Ehefrau Caroline nimmt er zum ersten Mal an der Historik Baden teil. Ebenfalls Neulinge bei der rund 180 Kilometer langen Rundfahrt durch Mittelbaden sind Werner und Inge Beiermeister aus Heilbronn. Sie fahren einen amerikanischen Autotraum, eine Chevrolet-Corvette C1 aus dem Jahr 1960. Die zweite Corvette-Version ist ein Roadster, der von einem 4,6-Liter-V8-Motor angetrieben wird, der 220 PS leistet. Da schlagen die Herzen von Automobilfans höher - welch eine Linienführung. Ein anderer Baden-Historik-Teilnehmer ist ganz verzückt von den beiden Corvette-Auspuff-Endrohren, die in die Heckstoßstange integriert sind.

Es sind jedoch nicht nur solche legendären Boliden am Start an der Merkurbahn-Talstation. Da sieht man auch das Erbeerkörbchen genannte Golf-1-Cabriolet, einen Opel Ascona A aus dem Jahr 1972 oder den eher biederen VW1600. Da darf ein Käfer natürlich nicht fehlen. Am Start in der Kurstadt ist auch das britische Pendant zum Käfer, ein Morris Minor Convertible; als Cabriolet-Version von 1969 und mit Rechtslenker. Wenn ein Auto liebenswert sein kann, dann der Morris.

Um an der Historik-Rallye der Oldtimerfreunde Baden teilnehmen zu können, müssen die Autos vor 1994 zugelassen worden sein, sogenannte Youngtimer. Erfolgte die Zulassung vor dem 1. Januar 1983, sind es Oldtimer.

Ob young oder old, die Historik Baden ist nicht einfach eine gemütliche Sightseeing-Ausfahrt. Auf der Route von Baden-Baden durch den Schwarzwald bis nach Baiersbronn hinunter ins Rheintal und wieder in die Kurstadt zurück müssen die Fahrerteams Aufgaben bewältigen. Dazu bekommen sie ein sogenanntes Roadbook, sozusagen die Bibel für die Ausfahrt: das Auffinden der Strecke, das Beantworten von Fragen, beispielsweise zur Geschichte des Automobils, oder Geschicklichkeitsprüfungen wie Slalomfahren. Gleich beim Start gilt es, die ersten 70 Meter in 13 Sekunden, die nächsten 150 Meter in 24 Sekunden zu absolvieren. Diese leichten Sollzeit-Prüfungen sind das Einzige, wofür eine Stoppuhr benötigt wird. Ansonsten ist die Historik Baden trotz Wertungen und Siegern letztlich eine Fahrt, die den Besitzern der schönen Automobile und denjenigen, denen sie auf ihrer Fahrt begegnen, Freude machen soll. Gesamtsieger wurden Martin Faul und Bernhard Allmann mit ihrem BMW 635 CSI.

Freude und Spaß hat am Samstag auch die Familie Pallet aus dem Raum Leonberg. Gleich vier Mal steht der Name in der Starterliste. Werner und Silke Pallet sind mit einem Mercedes Benz 230 SL Pagode angereist. "Fahrgestellnummer 1, ein Vorserienauto, das nur für die Präsentation auf dem Genfer Automobil-Salon 1969 ausgeliefert worden war, und das gar nicht mehr existieren dürfte", erzählt sein Besitzer stolz. Gefunden hat er die Rarität tatsächlich in einem Gartenhaus; es gibt sie also, die berühmten Scheunenfunde. Sohn Yannick und seine Frau Jasmin zwängen sich in eines der legendärsten Rallye-Monte-Carlo-Autos, einen Renault Alpine A110 aus dem Jahr 1976. Es sei sein Kindheitstraum gewesen, sagt der 32-jährige Schwabe strahlend.

Nach Baden-Baden ist er nicht das erste Mal gekommen: "Es ist hier familiär, alles funktioniert bestens, und der Abschluss am Abend mit dem Essen auf dem Merkur ist immer sehr schön."