Generalprobe für bald beginnende Punkte-Saison

Sinzheim - Die U-17-Junioren des Karlsruher Sport-Clubs (KSC) haben den Heinz von Heiden-Junioren-Cup gewonnen. Im Sinzheimer Fremersbergstadion schlugen die Jugendbundesligaspieler das Team des SGV Freiberg im Finale mit 2:0.

Das U-17-Turnier fand in seiner 14. Auflage statt und ist für einige der besten Jugendmannschaften des Südwestens eine willkommene Generalprobe für die bald beginnende Punkte-Saison.

Neben dem KSC waren drei Teams aus der U-17-Oberliga-Baden-Württemberg nach Sinzheim gekommen: der SV Waldhof Mannheim, SGV Freiberg, SV Sandhausen; die SG Rosenhöhe Offenbach tritt in der hessischen Oberliga an. Gastgeber SV Sinzheim schickte seine U-19-Verbandsligamannschaft ins Rennen. Gespielt wurde in zwei Gruppen, die Partien dauerten jeweils 40 Minuten. Aus der Gruppenphase resultierten die Finalbegegnung und das Spiel um Platz drei, das das Offenbacher Team mit 2:1 für sich entschied.

Was sich schon in der Vorrunde abzeichnete, setzte sich im Endspiel fort, der KSC-Nachwuchs war das spielerisch stärkste Team des Turniers. In der 13. Minute gingen die Fächerstädter nach einer schönen Hereingabe in den Freiberger Strafraum durch Luca Nagelsbach mit 1:0 in Führung. Der Karlsruher Stürmer wurde mit vier Treffern auch zum erfolgreichsten Torschützen des Heinz-von-Heiden-Sommer-Cups. Nur sechs Minuten später sorgte David Akunbaer für den 2:0-Endstand. Der KSC erspielte sich weiter Chancen, kam aber zu keinem weiteren Treffer. Die Freiberger Mannschaft bemühte sich redlich, schließlich waren die Jugendbundesligaspieler des KSC einfach das bessere Team und sicherten sich verdient den Cup sowie 150 Euro Preisgeld. Der SV Sinzheim schloss das Turnier als Fünfter ab.

Zum besten Spieler wählten die Trainer Timucin Sen von der SG Rosenhöhe, bester Torwart war Niclas Schuch vom KSC. SVS-Jugendvorstand Jochen Sammüller sprach gegenüber dem BT von einem starken Niveau des Turniers. "Viele Spiele hatten für ein Saisonvorbereitungsturnier eine hohe Dynamik und Intensität bei gleichzeitiger Fairness; es gab keine Verletzten. Der KSC hat den besten Fußball gespielt."