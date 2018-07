Freiluftkonzert verzaubert Besucher

Von Christina Nickweiler Sinzheim - Wunderbare Melodien in einer stimmungsvollen Atmosphäre präsentiert - mit einem erstmals veranstalteten Freiluftkonzert verzauberte der Musikverein Winden mehr als 200 Besucher, die in den Schulhof des Sinzheimer Ortsteils Winden gekommen waren. Die Musiker begingen das 90-jährige Bestehen des Vereins mit einem grandiosen Sommernachtskonzert, kostenfreier Eintritt inklusive. Das Fazit der Besucher: "Bitte mehr davon." Bis kurz vor dem Beginn der Veranstaltung hatten die Veranstalter gebangt, ob das Open-Air-Konzert aufgrund der unbeständigen Witterung überhaupt würde stattfinden können. Der für Samstagabend anberaumte Termin war bereits wegen ungünstiger Wetterprognosen auf den Sonntagabend verschoben worden. Jedoch setzten noch eine Stunde vor Konzertbeginn Schauer ein, die den Vorsitzenden Albrecht Huck etwas skeptisch in den abendlichen Himmel blicken ließen. Aber die Windener Musiker hatten großes Glück mit dem Wetter. Die Regenwolken zogen pünktlich zum Konzertbeginn weiter, der Himmel klarte auf und die Strahlen der Abendsonne lockten die Gäste in den Schulhof. Dirigentin Monika Gutmann und die Blaskapelle taten ein Weiteres, um die Stimmung zu heben. Denn sie versuchten, die Eindrücke der atemberaubenden Bergwelt musikalisch zu interpretieren. Die Windener könnten als höchst gelegener Sinzheimer Ort in Sachen Bergwelt durchaus mitreden, meinte die Dirigentin mit einem zwinkernden Auge bei ihrer Moderation. Ein Fest für die Freunde lieblicher Tenorhornklänge folgte prompt mit der Alpenweise "Freund zu Freund", mit der die Kapelle eine Hommage auf die Freundschaft feierte. Einen ersten musikalischen Programmhöhepunkt erlebten die Zuhörer mit dem von Laura Huck gesanglich dargebotenen Lied "Hallelujah" von Leonard Cohen. Während das Orchester sich dezent im Hintergrund hielt, klang ihre Stimme klar und deutlich über die Grenzen des Schulhofs hinaus. Einen Hauch von Mystik umgab das Publikum, als der Musikverein orientalische Klänge darbot. Trotz der Freiluftatmosphäre gelang es den Musikern, diffizile Klangeffekte sauber herauszuarbeiten. Zurücklehnen und genießen - die Freude beim Erklingen leichter Jazz- und Swing-Melodien bei "Hello Dolly" war den Zuhörern unverkennbar anzumerken. Deutlich nahmen die Gäste das ratzende Waschbrettgeräusch als gelungenes ironisches Stilmittel wahr. Zum Mitklatschen fühlte sich das Publikum bei einem Marsch mit zackigen Klängen animiert. Mit der Einladung zum Mitspielen ist der Vereinsführung eine anerkennende Geste an die ehemaligen, aktiven Musiker gelungen. Unter dem Applaus des Publikums reihte sich mehr als ein Dutzend Ehemaliger in die Stimmenregister der Windener Kapelle ein, um das Sommernachtskonzert mit einer temperamentvollen Polka ausklingen zu lassen. Begleitend zum Konzert hatten die Organisatoren im Schulhaus einen bebilderten Rückblick zur Vereinsgeschichte vorbereitet.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben