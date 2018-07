Leader-Mittel: 40 000 Euro für Schautrockenmauer

Baden-Baden (red/cri) - Für das Vorhaben, eine Schautrockenmauer am Mauerberg auf dem Gelände des Weinguts Schloss Neuweier zu errichten, gibt es 40000 Euro aus dem Leader-Programm der EU und Mitteln des Landes Baden-Württemberg sowie 10000 Euro von der Stadt Baden-Baden vom Fachbereich Forst und Natur. Das teilte Antje Wurz, Geschäftsführerin der Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Mittelbaden Schwarzwaldhochstraße, gestern mit. Insgesamt gebe es etwa 75Prozent Zuschuss. Der Auswahlausschuss der Leader-Aktionsgruppe Mittelbaden hatte sich in seiner jüngsten Sitzung auf dem Obstgut Leisberg in Baden-Baden - neben Mitteln für die Jugendherberge in Forbach und dem dort geplanten Projekt "Afrika trifft Schwarzwald" - einstimmig dafür ausgesprochen. Die Schautrockenmauer sei ein "gutes Beispiel" für eine öffentlich-private Projektpartnerschaft. Genau das, was man mit Leader erreichen wolle, sagte Antje Wurz. Sie freue sich, dass dieses Vorhaben "jetzt auf den Weg kommt". "Das ist eine Win-Win-Situation für alle", meinte Ausschussmitglied und Reblandortsvorsteher Ulrich Hildner nach dem Beschluss. Bereits seit dem Beginn der Förderperiode bildet das Thema "Reblagen und Weinbau" einen der Förderschwerpunkte. Mit der "Konzeption für brachfallende Reblagen und die Sanierung von Trockenmauern" wurden 2017 Maßnahmenvorschläge für den Erhalt der Reblagen als Teil der traditionellen Kulturlandschaft vorgelegt, heißt es in der Mitteilung der Aktionsgruppe weiter. Auch touristische Ideen standen dabei im Fokus. Mit dem Bau einer Schautrockenmauer wird nun eine Idee auf den Weg gebracht, die Bürger, Winzer und Experten verschiedener Fachrichtungen in einem Workshop im Rahmen dieser Konzeption entwickelt haben. Jüngst waren zudem Mitglieder des Gemeinderats bei einem Vor-Ort-Termin am Mauerberg. Als "offene Baustelle" soll die Schautrockenmauer die verschiedenen Bestandteile einer Weinbergtrockenmauer in der historischen Bauweise zeigen. Hier wird auf Schautafeln anschaulich erklärt, wie die Trockenmauerterrassierung das Kleinklima, den Boden und damit auch die Qualität des Weins beeinflusst und welche wertvollen Lebensräume eine Trockenmauer bietet. Mit ihrem Standort im touristischen Zentrum von Neuweier gegenüber der Winzergenossenschaft und in direkter Nähe zum Schloss soll sie dazu einladen, die Trockenmauern am Mauerberg zu erkunden und könnte so Ausgangspunkt für geführte Wanderungen und historische Führungen werden. "Das traditionelle Wissen über den Trockenmauerbau ist fast vollständig verloren gegangen", hatte der Antragsteller bei der Projektvorstellung vor dem Auswahlgremium erklärt. "An der Schaumauer könnten wir zum Beispiel auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und dieses Wissen weitergeben, denn im Gelände des Mauerbergs wäre das vor allem für kleinere Kinder zu gefährlich. Außerdem könnte die Mauer als Anschauungsobjekt für Fachfirmen dienen, die mit der Sanierung von Trockenmauern beauftragt werden."

