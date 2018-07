Toleranz und Menschlichkeit gefordert Von Veruschka Rechel Baden-Baden - Begeistert waren die Organisatoren am Sonntag über die Resonanz in der Bevölkerung auf die Kundgebung auf dem Augustaplatz, die sich gegen das "Sterben im Mittelmeer" richtete. "Ich bin hier, weil ich im Gegensatz zu vielen ertrunkenen Flüchtlingen noch lebe und mich dafür einsetzen möchte, dass Menschen, die aus Not gezwungen sind zu flüchten, wenigstens den Hauch einer Chance haben, so zu leben wie wir hier", betonte Stadtrat Heinrich Liesen (FBB). Er gehörte zu den rund 300 Teilnehmern, die sich zu einer Kundgebung auf dem Augustaplatz eingefunden hatten. Das Bündnis "Baden-Baden ist bunt", die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Baden-Baden, der Pulse of Europe, die Europaunion und der Verein "Junge Flüchtlinge Rastatt" hatten dazu aufgerufen, um für mehr Empathie, ein gemeinsames, rechtstaatliches Europa und gegen das Sterben auf dem Mittelmeer zu demonstrieren. Viele brachten bunte Fahnen, die Europafahne und Rettungswesten mit, um ein Zeichen dafür zu setzen, dass Baden-Baden offen, tolerant und menschlich ist. "Ich finde es erstaunlich, dass in unserer Stadt mit einer so wohlhabenden Gesellschaft immerhin so viele Menschen gekommen sind", freute sich Viola Liesen. Stadtrat Werner Henn (SPD) von der Europaunion sagte: "Auf dem Stachus in München sind jetzt gleichzeitig mit uns rund 20000 Menschen zusammengekommen, und wir müssen noch mehr werden, um einen langen Atem zu haben." Rita Hampp vom Bündnis "Baden-Baden ist bunt" erklärte: Wir wollen ein Europa, in dem es niemals eine Frage sein darf, ob ein Mensch in Seenot gerettet wird oder nicht. Wer dabei ist zu ertrinken, den muss man retten. Das ist keine politische Frage, sondern ein Gebot der Menschlichkeit. Wir kämpfen nicht nur für eine menschliche Flüchtlingspolitik, sondern auch für ein freies, werteorientiertes, gemeinsames und rechtstaatliches Europa." Die Einhaltung geltenden Rechts forderte ebenso Oliver Ehret von Pulse of Europe, der an die Politiker appellierte, die Bevölkerung nicht länger für dumm zu verkaufen. "Es ist nicht wahr, dass wir von Flüchtlingen überschwemmt werden, im Gegenteil, die Zahlen sinken. Und es ist eine rechtliche Verpflichtung, Menschen in Not zu helfen." Die Zuhörer bestätigten seine Worte mit großem Applaus. Den erhielt auch immer wieder Franz Alt, der gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert hat und sich nach wie vor unermüdlich für den Frieden in der Welt einsetzt. Er erläuterte unter anderem den Zusammenhang zwischen Ursache und Zahl der Flüchtlinge: "Wir sind einer der größten Waffenexporteure der Welt, aber Waffenexport bedeutet Massenmord", rief er leidenschaftlich in die Menge. Ein geistiges Gesetz sei: "Wer Waffen exportiert, bekommt Kriegsflüchtlinge, wer den Klimawandel verursacht, bekommt Klimaflüchtlinge." Selbst vom plötzlich einsetzenden Platzregen ließen sich nur wenige Menschen in der inzwischen weiter angewachsenen Menge davon abhalten, weiterhin zuzuhören. "Was ist schon das bisschen Regen gegen Ertrinken im Mittelmeer", brachte es eine Teilnehmerin auf den Punkt.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Demo für humane Flüchtlingspolitik Baden-Baden (red) - Unter dem Motto "S.O.S. Europa: Stoppt das Sterben im Mittelmeer" findet heute eine Kundgebung auf dem Augustaplatz statt (Foto: dpa). Auf der Rednerliste stehen unter anderem Franz Alt, Pfarrer Thomas Weiß, Oliver Ehret und Khalil Khalil (Flüchtling aus Syrien) » Weitersagen (red) - Unter dem Motto "S.O.S. Europa: Stoppt das Sterben im Mittelmeer" findet heute eine Kundgebung auf dem Augustaplatz statt (Foto: dpa). Auf der Rednerliste stehen unter anderem Franz Alt, Pfarrer Thomas Weiß, Oliver Ehret und Khalil Khalil (Flüchtling aus Syrien) » - Mehr Stuttgart / Karlsruhe

Erdogan mit absoluter Mehrheit Stuttgart/Karlsruhe (lsw) - Rund die Hälfte der etwa 240.000 wahlberechtigten Türken in Baden-Württemberg hat bei der Präsidenten- und Parlamentswahl abgestimmt - mit absoluter Mehrheit für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan. Den Sieg feierten seine Anhänger mit Autokorsos (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Rund die Hälfte der etwa 240.000 wahlberechtigten Türken in Baden-Württemberg hat bei der Präsidenten- und Parlamentswahl abgestimmt - mit absoluter Mehrheit für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan. Den Sieg feierten seine Anhänger mit Autokorsos (Foto: dpa). » - Mehr Bruchsal

Demo gegen AfD-Kundgebung Bruchsal (lsw) - Zu einer Kundgebung der AfD mit dem wegen rechter Äußerungen umstrittenen thüringischen Politiker Björn Höcke in Bruchsal haben sich am Samstag rund 1.000 Gegendemonstranten versammelt. Höcke forderte unter anderem, "dass die Asylindustrie stillgelegt wird" (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Zu einer Kundgebung der AfD mit dem wegen rechter Äußerungen umstrittenen thüringischen Politiker Björn Höcke in Bruchsal haben sich am Samstag rund 1.000 Gegendemonstranten versammelt. Höcke forderte unter anderem, "dass die Asylindustrie stillgelegt wird" (Foto: dpa). » - Mehr