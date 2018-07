Unbekannte wüten in den Reben

Rastatt

Einsatz im Rastatter Bahnhof Rastatt (red) - Unbekannte Täter haben sich am Montagabend Zutritt zu einem Keller im Rastatter Bahnhof verschafft. Dort sprühten sie mit einem Feuerlöscher herum. Der Qualm zog jedoch durch die Abluftanlage ins Gebäude und löste einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus (Foto: red).

Rheinstetten

Freilaufender Hund beißt Frau Rheinstetten (red) - Eine Frau ist in Rheinstetten von einem freilaufenden Hund gebissen worden. Der Vierbeiner hatte zunächst einen ihrer Hunde angreifen wollen. Ohne sich um die Frau zu kümmern, ging der unbekannte Halter des freilaufenden Hundes weiter (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Einbrecher flüchten unerkannt Rastatt (red) - Am Sonntagnachmittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Rastatter Josefstraße eingedrungen. Sie stahlen Dinge im Wert von rund 200 Euro. Zudem verursachten sie bei dem Einbruch einen Sachschaden von rund 150 Euro (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Fußgängerin angefahren Rastatt (red) - Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch an der Ottersdorfer Straße eine Fußgängerin angefahren und ist danach geflüchtet. Die Polizei fahndet nun nach einem schwarzen Wagen - vermutlich der Marke Audi - und bittet Zeugen um Hinweise (Symbolfoto: av).