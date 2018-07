2020 sollen neue Wagen anrollen

Bad Schönborn



29-Jähriger stirbt bei Unfall Bad Schönborn (red) - Bei einem Unfall ist am Sonntag gegen 10.15 Uhr auf der B292 bei Bad Schönborn ein 29-jähriger Autofahrer getötet worden. Er kam an einem Abzweig von der Fahrbahn ab, der Pkw überschlug sich mehrfach. Der Mann war nicht angegurtet (Symbolfoto: dpa).