Wie ein geheimnisvoller Nachtgesang Von Karen Streich Baden-Baden - Kaum haben die internationalen Meisterkurse der Carl-Flesch-Akademie begonnen, da ist die Zeit voller musikalischer Events auch schon wieder vorbei: Der erste Schlussakkord war das kammermusikalische Abschlusskonzert im Runden Saal des Kurhauses mit Vertretern aller vier Streicherklassen. Zu Beginn würdigte der künstlerische Leiter der Meisterkurse und Chefdirigent der Baden-Badener Philharmonie, Pavel Baleff, die elf Jahre langen Verdienste Saschko Gawriloffs als prägender Professor für die Teilnehmer der Violinklassen (siehe hierzu auch Bericht auf der heutigen Kulturseite). Andrew Laven aus den USA, Violoncello, eröffnete den Abend mit dem ersten Satz, Allegro vivace, aus der Sonate F-Dur op. 99 für Violoncello und Klavier von Johannes Brahms. Yumi Kimachi, die auch während der gesamten Kursstunden die Klavierbegleitung der Cellisten übernommen hatte, war ihm eine ebenbürtige Partnerin am Klavier, und gemeinsam gingen sie den emotionalen Weg durch alle Höhen und Tiefen des Kopfsatzes von Brahms' Spätwerk. Zwei weitere Cellistinnen waren im weiteren Verlauf des Programms im Runden Saal zu erleben. Mara Lobo aus Brasilien präsentierte eine erzählerisch dramatische Interpretation der "Fantasia Sul America" für Cello-Solo, und Simone Drescher aus Deutschland hielt sich bei den drei Fantasiestücken von Robert Schumann genau an die Vorgaben des Komponisten: 1.zart und mit Ausdruck, 2. lebhaft, leicht 3. rasch und mit Feuer. Die Sonate für Viola Nr. 4 op. 11 für Viola und Klavier (Barbara Uszanska) von Paul Hindemith wurde von Paula Zarzo, Viola, aus Spanien mit äußerster Sensibilität dargebracht, und ebenfalls sehr virtuos und souverän formulierte Erika Cedeno aus Venezuela die Sonate für Viola in B-Dur op. 36 von Henry Vieuxtemps. Halam Kim aus Südkorea gab dem Allegro amabile aus Johannes Brahms' Sonate in Es-Dur op. 120/1 musikalisch sorgfältige Gestalt. Weiche Dialoge wie ein geheimnisvoller Nachtgesang bescherten Chris Rogers-Beadle (USA) und Gerald Karni (Frankreich) in dem "Lament für zwei Violen" von Frank Bridge. Romantischer Überschwang - gepaart mit liebevoller Zartheit - zeigte sich in dem Allegro molto ed appassionato von Edvard Grieg, gespielt von Shusaku Kato aus Japan, Violine, und begleitet von Kira Ratner am Klavier. Als Hauptdarsteller dieses Abschlusskonzerts drängelten sich die sonst eher zu Begleitinstrumenten verdonnerten Kontrabässe vor. Der deutsche Kontrabassist Lukas Rudolph präsentierte mit springlebendiger Leichtigkeit die vier Sätze der Sonata Nr.11 in g-Moll von Henry Eccles, und Jorge Villar Paredes aus Spanien glänzte mit einer vitalen Interpretation der Sonate in d-Moll von Adolf Misek. Beide wurden am Klavier begleitet von Zsuzsa Balint. Nach diesem langen, genussreichen Kammerkonzert dankte Pavel Baleff den unermüdlichen vier Pianistinnen für ihre zuverlässige Begleitung am Klavier während der Kurse und bei den Auftritten mit einer Rose. Aber damit sollte noch nicht Schluss sein, es gab noch eine überraschende Zugabe - natürlich von den Kontrabassisten, allen voran Professor Janne Saksala, der zusammen mit seinen Kursteilnehmern Jorge Villar und Lukas Rudolph Franz Schuberts Lied von der Forelle in zahlreichen Variationen und Stilen als krönenden Abschluss zum Besten gab.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

"Junge Meister musizieren" Baden-Baden (red) - Bei der Carl-Flesch-Akademie, den sommerlichen Meisterkursen für Streichinstrumente, präsentieren ausgewählte Teilnehmer in sieben Kammerkonzerten ihr virtuoses Können solistisch oder mit Klavierbegleitung. Los geht es heute Abend im Kurhaus (Foto: Bongartz). » Weitersagen (red) - Bei der Carl-Flesch-Akademie, den sommerlichen Meisterkursen für Streichinstrumente, präsentieren ausgewählte Teilnehmer in sieben Kammerkonzerten ihr virtuoses Können solistisch oder mit Klavierbegleitung. Los geht es heute Abend im Kurhaus (Foto: Bongartz). » - Mehr Baden-Baden

Meisterliche Konzerte der "Fleschis" Baden-Baden (red) - Junge Menschen mit Instrumentenkoffern gehören ab Donnerstag wieder zum Stadtbild, denn dann beginnt die Carl-Flesch-Akademie. Die rund 50 Teilnehmer der internationalen Meisterkurse reisen in die Kurstadt, um intensiven Unterricht zu erhalten (Foto: Bongartz). » Weitersagen (red) - Junge Menschen mit Instrumentenkoffern gehören ab Donnerstag wieder zum Stadtbild, denn dann beginnt die Carl-Flesch-Akademie. Die rund 50 Teilnehmer der internationalen Meisterkurse reisen in die Kurstadt, um intensiven Unterricht zu erhalten (Foto: Bongartz). » - Mehr Baden-Baden

Weihnachtskonzert für die Syrien-Hilfe Baden-Baden (red) - Mitglieder des SWR-Symphonieorchesters und der Musikhochschule Freiburg spielen am Sonntag, 17. Dezember, zugunsten der syrischen Zivilbevölkerung. Das Konzert beginnt um 11.15 Uhr im LA8 in Baden-Baden (Foto: Syrien-Hilfe). » Weitersagen (red) - Mitglieder des SWR-Symphonieorchesters und der Musikhochschule Freiburg spielen am Sonntag, 17. Dezember, zugunsten der syrischen Zivilbevölkerung. Das Konzert beginnt um 11.15 Uhr im LA8 in Baden-Baden (Foto: Syrien-Hilfe). » - Mehr