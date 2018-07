Der "Mathekönig" sagt Servus Von Nina Ernst Sinzheim - Das Fahrrad bleibt in der Garage. Ein wirkungsvoller Lebensabschnitt geht zu Ende. Der "Mathekönig" verlässt die Lothar-von-Kübel-Realschule (LvK). Für den Abschied von Manfred Kugele finden sich viele Synonyme. Der Lehrer sagt Tschüss - nach 30 Jahren an der LvK. "Er ist ein Kollege, der seine Berufung täglich spürte und umsetzte", sagt Rektor Christoph Hagel über Mathe- und Sportlehrer Kugele. Hagel kommt aus dem Schwärmen nicht heraus, wenn er über den "Kollegen der Superlative" spricht. Nur vier Lehrer waren länger an der Sinzheimer Realschule tätig als der 64-Jährige. Nicht nur wegen dieser langen Zeitspanne (1988-2018), sondern auch wegen seines Einsatzes für Schüler und Schule hat ihn die Schulgemeinschaft am vergangenen Freitag überrascht: "Herr Kugele bitte ins Sekretariat, es ist etwas mit Ihrem Fahrrad", schallte es durch die Lautsprecher. Kugele tigerte los - und ein Schülerstrom folgte ihm. Die Überraschung war gelungen: Nicht im Sekretariat, sondern in der Festhalle der Fremersberghalle haben ihm Schüler und Lehrer ein großes Abschiedsfest bereitet. Sie haben es gut mit ihm gemeint, so wie er es in seinem Lehrerdasein seit 1980 nach seinem Studium in Karlsruhe und Weingarten gut mit seinen Schülern meinte. "Ich war streng, pünktlich - und gerecht", ist er überzeugt, dass seine Schüler sein Wohlwollen gespürt haben. Gut hat es Kugele auch mit der Umwelt gemeint: Das Fahrrad war stets das Fortbewegungsmittel seiner Wahl. "Bei Glatteis habe ich auch mal geschoben", erzählt er stolz und doch auf seine unnachahmliche Art bescheiden. Ob dieser positiven Öko-Bilanz ("In der Zeit hätte ich drei Autos verschlissen") hat ihm seine Frau zur Pensionierung einen Sportwagen geschenkt. Und auch wenn er sich im Ruhestand darauf freut, mit seinem Auto die Gegend unsicher zu machen, länger zu schlafen, andere Strecken als die zur Schule mit dem Rad zurückzulegen und sich vermehrt im Naturschutz zu engagieren, wird er seine Schüler und das "wunderbare Kollegium" vermissen. In Erinnerung bleibt "Manni" an der LvK als "Mathekönig". Seine Abschlussklassen hätten in Mathe ganz oft einen Durschnitt unter 2,0 gehabt, erzählt Hagel. Begeistert fügt Kugele an: "Mathe in Klasse 10, da geht's ab." Ab ging es auch bei den Sportwettbewerben, die der in Calw Geborene schon an der Baden-Badener Realschule (1980-1988) organisiert hatte, und für die er auch in Sinzheim verantwortlich zeichnete. Als Highlights seines Berufslebens bezeichnet er unter anderem die kürzlich stattgefundene Realschul-Jubiläumsfeier, die er moderierte, und die Ehrung der besten Schüler der Bundesjugendspiele, die er traditionell vornahm. "Ich werde darum kämpfen, dass ich das auch nächstes Jahr machen darf", verrät er und ist siegessicher. Für ihn sei der Lehrerberuf der zweitschönste Beruf der Welt - nur der Fußballprofi habe es besser erwischt, sagt er mit einem Lachen im Gesicht. Das Einmalige als Pädagoge? Kugele: "Man darf Generationen von Schülern sechs wichtige Jahre auf ihrem Lebensweg begleiten und miterleben, wie sie sich von kleinen, goldigen Kindern zu selbstbewussten Jugendlichen entwickeln." Dass ihm das gelungen ist, drückt eine Fürbitte, die eine Schülerin bei der diesjährigen Firmvorbereitung formulierte nur zu gut aus: "Bitte mach, dass Herr Kugele noch zwei Jahre bleibt."

