Angst hoch über den Dächern

Baden-Baden - "Hoch über den Dächern steigt die Angst, entdeckt zu werden." Diesen Titel hatte Pfarrer Michael Teipel gewählt für seine Lesung im Rahmen des Projekts "Baden-Baden liest ein Buch". Sie fand auf dem Dachboden der katholischen Stiftskirche Liebfrauen am Marktplatz statt, und 26 Teilnehmer nutzten die seltene Gelegenheit, das mehr als 1000 Jahre alte Kirchengebäude einmal von einer ganz anderen Seite zu erleben.

"Hier oben fühlt man sich eigentlich sicher, wenn allerdings Verfolger auf die Idee kommen, hier nachzuschauen, wird der Dachboden aber sofort zur Falle." Mit diesen Worten begrüßte Teipel seine Gäste, die - nachdem sie die 65Stufen der Wendeltreppe im Kirchenturm und danach zwei weitere Stockwerke hinaufgestiegen waren - unter dem Giebel auf Campingstühlen Platz genommen hatten. Bei Temperaturen um die 30 Grad bekamen die Anwesenden einen Eindruck davon, wie sich Menschen fühlen, die sich auf Dachböden im Sommer verstecken müssen.

Aus Gerhard Durlachers Buch "Ertrinken" las Teipel dann die Stelle vor, in der die langjährige Haushälterin der Familie gehen muss und durch eine Anhängerin der Nationalsozialisten ersetzt wird. Um Verrat und Zusammenhalt gehe es hier, erklärte der Geistliche die Passage des Buches, in der in einem Nebensatz auch die Stiftskirche vorkommt.

Aus dem Tagebuch der Anne Frank zitierte er Eintragungen vom 22. Februar 1944, in denen das jüdische Mädchen von dem Glück erzählt, wenn man sich alleine in der Natur aufhalten kann. Das Mädchen war zu dieser Zeit in Amsterdam mit ihrer Familie und jüdischen Bekannten in einem Bürogebäude untergetaucht.

Und aus dem Werk "Soliton" von Roald Hoffmann las Teipel dessen bewegende Geschichte, wie er als Kind auf dem Dachboden einer Schule monatelang seinen nationalsozialistischen Verfolgern entkommen konnte, und wie seine Mutter mit ihm immer wieder neue Spiele erfunden hat. So musste er beispielsweise von verschiedensten Orten der Erde den Weg in seine polnische Heimat beschreiben, was er zuvor anhand von Landkarten gelernt hatte. "Aus dem Dachbodenfenster sah der Junge Kindern beim Spielen zu, aber sie rannten immerzu aus dem Fensterrahmen", heißt es in Hoffmanns Werk an einer anderen Stelle.

Nach etwa einer Stunde kam Pfarrer Teipel zum Ende, auch weil die stickige Luft einigen Teilnehmern doch etwas zu schaffen machte. Wer wollte, konnte noch etwas auf dem Dachboden verweilen und den einmaligen Ausblick auf das Bäderviertel und den Marktplatz genießen.