Blues und Rock bei Picknick am Merkurturm

Baden-Baden - Es herrschte eine wunderschön entspannte und überaus gemütliche Atmosphäre unter den zahlreichen Besuchern, die der Einladung der Stadtwerke am letzten Schultag zu Blues und Rock am Merkurturm gefolgt waren.

Wie bereits auf dem Plakat empfohlen, hatten viele der altersmäßig bunt gemischten Fans die Picknickdecke eingepackt, manche waren gleich mit Kind und Kegel und dem Bollerwagen losgezogen und hatten den Baden-Badener Hausberg zu Fuß erklommen. Laut dem Leiter der Stadtwerke, Helmut Oehler, sei man nach dem guten Erfolg bereits in der "Planungsphase" für das kommende Jahr, dann sind am Merkurturm sowohl Klassik- als auch Rock- und Blueskonzerte angedacht. Selbst die Parkplatzsituation war völlig entspannt, im Gegensatz zu Veranstaltungen wie Ostereiersuchen oder dem Besuch des Weihnachtsmanns auf dem Hausberg.

Oehler war direkt auf die Holiday Blues Band zugegangen, die den Gig in einer so traumhaften Umgebung sofort zusagte. Die Band gründete sich vor mehr als zwölf Jahren in einem Garten in Haueneberstein. Bassist Peter Schneider spielte mit Sänger und Sologitarrist Attila Schumann so ein wenig vor sich hin, als sich rasch die ersten Zuhörer am Gartenzaun versammelten. Erschrocken meinten sie erst, sie seien zu laut geworden, doch ganz im Gegenteil. Ihre frischgebackenen Fans bedauerten, so selten in den Genuss handgemachter, guter Rock- und Bluesmusik zu kommen und ermunterten zum Weitermachen.

Während eines Kurzurlaubs an der Müritz trafen sie im Hafen einen Cajonspieler, man tat sich kurzerhand zusammen und wurde für das nächste Jahr auf der dortigen Hauptbühne engagiert. Damals noch namenlos betitelten sich die Musiker einfach situationsbedingt Holiday Blues Band. Über den Norddeutschen Rundfunk wurden sie bekannt und spielten unter anderem auf der Hanse-Sail in Rostock. Gerade haben sie eine Einladung nach Polen bekommen, sie gastieren in Berlin und Leipzig und überall dort, wo ihre Musik ankommt. So wie auf dem Merkur, wo die erfahrenen Berufsmusiker mit einer breiten Palette aus 50 Jahren Rock- und Bluesgeschichte begeisterten.

Seit sechs Jahren komplettiert Drummer Ringo Hirth die Band, der den "Sternenhimmel" mit Hubert Kah einspielte und mit Eugen Cicero gastierte. Am Mittwochabend zählte als spontaner Gast noch Peter Schneiders Sohn Ben dazu, der noch nie mit den Musikern gespielt hatte, was niemandem aufgefallen wäre. Sie haben sowieso eine eigenwillige Form des Miteinanders: Die Holiday Blues Band hat noch nie auch nur eine Stunde in einem Probenraum verbracht, Peter Schneider kann zudem keine Noten lesen, doch niemanden stört das. Wenn er früher "Peggy Sue" anstimmte, rührte das seine Mutter zu Tränen. Am Fuß des Merkurturms war zwar niemand dermaßen gerührt, doch die Mischung passte, von "Hey Jude" mit Attilas Reibeisenstimme bis hin zum romantischen "The Rose", das speziell dem einfach traumhaften Sonnenuntergang während des Konzerts gewidmet war.

Rainer Mösch brachte sich zudem als Gastsänger ein bei "Blues Suede Shoes" und "One Night with you". Nicht nur bei "Under the Boardwalk" wurde auch gerne mal ein Tänzchen gewagt, die Stimmung hätte nicht besser sein können.

Für die Verpflegung der Zuhörer sorgte das Team des Merkurstüble.