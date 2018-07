Kurhaus zum Beben gebracht

Rastatt

Weitere Bauarbeiten im Leopoldring Rastatt (red) - Der Leopoldring wird in Höhe der Stadtwerke (Wallstraße) von Donnerstag, 26. Juli, bis Freitag, 10. August, gesperrt. Grund sind Arbeiten an den Versorgungsleitungen. Zudem startet der zweite Abschnitt der Sanierung bis zur Kreuzung Ottersdorfer Straße (Symbolfoto: red).

Baden-Baden

Kammermusik im Runden Saal Baden-Baden (kst) - Der erste Schlussakkord bei der Carl-Flesch-Akademie war das kammermusikalische Abschlusskonzert im Runden Saal des Kurhauses mit Vertretern aller vier Streicherklassen. Bei der Zugabe wirkte auch Professor Janne Saksala mit (Foto: kst).

Sinzheim

RSV-Nachwuchs leistungsstark Sinzheim (red) - Die Radsportler Sunny Geschwender und Jan Rinklef vom RSV Edelweiss Kartung zeigten sich am Wochenende erfolgreich. Während Geschwender in St. Ingbert um den deutschen Meistertitel im Mountainbike kämpfte, trat Rinklef in Köln an (Foto: RSV)

Forbach

Jugend im Mittelpunkt Forbach (mm) - Der Abschluss des Jubiläumszeltfests des Musikvereins Forbach war mit Brezelsteckenumzug und Kinderolympiade der Jugend gewidmet. Am Montag fand zudem ein großes Kindermusik-Projekt "forever young" mit rund 100 Akteuren auf der Zeltbühne statt (Foto: Vogt).