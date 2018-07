Wasserstände sinken, Brandgefahr steigt

Baden-Baden - Während sich die Touristen in der Kurstadt über langanhaltenden Sonnenschein freuen, sind Forstamt und Feuerwehr in Alarmbereitschaft: Die Waldbrandgefahr ist deutlich erhöht. In den verschiedensten Bereichen des kurstädtischen Lebens wirken sich Hitze und Trockenheit aus.

"Wir haben inzwischen die höchste Waldbrandwarnstufe", sagt Forstamtsleiter Thomas Hauck: "Vor allem, weil es laut den Wetterprognosen in den nächsten Tagen zu keinen nennenswerten Niederschlägen kommen wird." Kurze Regenfälle wie am Mittwochnachmittag seien da nur ein "Tropfen auf den heißen Stein" und änderten nichts an der Gesamtsituation, ergänzt Stadtpressesprecher Roland Seiter.

Wegen der anhaltenden Hitzewelle mit Temperaturen bis 36 Grad sei der Waldboden stark ausgetrocknet, heißt es vonseiten der Stadtpressestelle. "Laub und Reisig, das den Boden bedeckt, kann leicht Feuer fangen." Das städtische Forstamt habe deswegen in Abstimmung mit der Feuerwehr beschlossen, das Grillen im Wald ab sofort zu verbieten. Dieses Verbot gelte auch auf ausgewiesenen Grillplätzen und schließe Gasgrills mit ein. Zudem verweist die Verwaltung auf das ganzjährige Verbot von Feuer im Wald sowie das vom 1.März bis 31. Oktober bestehende Rauchverbot im Wald. Auch dürfen keine glimmenden Zigaretten aus fahrenden Autos geworfen werden: Über die Hälfte der Waldbrände entstehen laut Stadtpressestelle durch Fahrlässigkeit und wären vermeidbar. Wenn es doch zu einem Brand komme, sei es wichtig, diesen so schnell wie möglich und mit genauer Ortsangabe der Feuerwehr zu melden.

Die drohende Brandgefahr ist nicht die einzige Auswirkung der Dürre im Stadtwald: Laut Verwaltung geht auch die Quellschüttung der Kneipp-Anlage zurück. Deshalb wird die Anlage mit weniger Frischwasser versorgt, es ist mit Einschränkungen bei der Kneipp-Anwendung zu rechnen. Vom Wassermangel betroffen sind auch die meisten Brunnen im Wald, die ebenfalls über dezentrale Quellfassungen versorgt werden und mangels Wasserzulauf zeitweise ausfallen.

Aber nicht nur im Wald sorgt die Trockenheit für Alarmbereitschaft: Wie berichtet, herrscht beim Gartenamt höchste Einsatzstufe beim Gießen: An die 30 Mitarbeiter sind damit dieser Tage beschäftigt, um Pflanzen und Bäume am Leben zu halten. Hobbygärtnern rät Gartenamtschef Markus Brunsing, bepflanzte Balkonkästen und Blumenkübel täglich zu bewässern, Gehölze im Garten dagegen lieber nur alle paar Tage, dann aber wirklich durchdringend.

Der geringe Wasserstand macht sich natürlich auch in den Fließgewässern bemerkbar. Schon in der vergangenen Woche fiel der Ooser Landgraben teilweise trocken, Hunderte Fische starben (wir berichteten). Mittlerweile ähnelt die Oos auch in der Innenstadt nur noch einem Rinnsal. Gestern lag der Wasserstand (gemessen auf Höhe des Aumattstadions) nur noch bei 18,7Zentimetern. Zum Vergleich: Der mittlere Wasserstand der Oos beträgt am Pegel zirka 45 Zentimetern, bei Hochwasser waren es in der Vergangenheit auch schon mehr als zwei Meter.

Beim Ozonwert hingegen ist derzeit noch alles im grünen Bereich: Der höchste gestern gemessene Wert lag bei 120Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der Grenzwert, ab dem die Landesanstalt für Umweltschutz die Bevölkerung informieren muss, liegt bei 180Mikrogramm pro Kubikmeter. Und auch in der zentralen Notaufnahme in der Klinik Balg ist man noch nicht alarmiert: Medizinische Notfälle aufgrund der Hitze haben laut Sybille Müller-Zuber, Sprecherin des Klinikums Mittelbaden, bisher nicht eklatant zugenommen. Vor allem chronisch erkrankte Menschen litten allerdings unter der Hitze, erläutert sie.

Touristisch gesehen ist das Wetter hingegen ideal, sagt Tourismus-Chefin Nora Waggershauser. Die arabischen Gäste freuten sich zwar durchaus, wenn es einmal regne, weil sie das Wasser als hohes Gut einstuften, in der Kurstadt sei es derzeit aber immer noch kühler als in deren Herkunftsländern. Lediglich die Freizeitgestaltung der meisten Touristen ändere sich: Wanderungen seien derzeit eher wenig nachgefragt, lieber halte man sich in kühlen Museen auf.