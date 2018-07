Thomas Goth ist froh über das Ja zur Fusion

Baden-Baden - Die Mitglieder der Affentaler Winzergenossenschaft (WG) in Eisental und der WG in Neuweier haben sich - wie berichtet - fast zu 100 Prozent für einen Zusammenschluss ausgesprochen. Darüber sind der Geschäftsführer und der Vorstandsvorsitzende der Baden-Badener WG, Thomas Goth und Bernhard Moser, sehr froh. "Es zeigt deutlich, dass die Winzer hinter diesem Schritt stehen", sagte Thomas Goth gestern auf BT-Anfrage, "und die Notwendigkeit erkannt haben."

Angesichts von rund 113Hektar Fläche mit sinkender Tendenz und wetterbedingt niedrigen Erträgen sei man in den vergangenen Jahren "nicht mehr auf Rosen gebettet gewesen", erklärte der Geschäftsführer. Vor allem deshalb habe er das Thema losgetreten und das Gespräch mit dem Geschäftsführer der Affentaler WG, Ralf Schäfer, gesucht. Obwohl er sich dabei damals schon bewusst gewesen sei, dass er im Falle einer Fusion nicht mehr dieselbe Führungsrolle spielen werde wie bisher.

Betroffen von den Änderungen sind auch die bisher 21 bei der WG Neuweier in Voll- und Teilzeit Beschäftigten. Man setze auf sozialverträglich Lösungen und natürliche Fluktuation, versicherte Thomas Goth, Ende März hätten drei Mitarbeiter bereits gekündigt. Ein Mitarbeiter gehe in Rente, und dessen Stelle werde nicht mehr besetzt, und es gebe zwei neue Altersteilzeitverträge.

Goth selbst ist nicht mehr Vorstandsmitglied in der neuen, dann Affentaler Winzer eG genannten Einrichtung. Er wird als leitender Angestellter die Nachfolgefirma Baden-Badener Weinhaus am Mauerberg GmbH als Vertriebschef führen, die eine hundertprozentige Tochter der Affentaler Winzergenossenschaft sein wird. Über das Weinhaus werden die weiterhin eigenständig, vom dann verantwortlichen Kellermeister Stefan Steinel ausgebauten Weine des Reblands verkauft. Auch die Vinothek in Neuweier bleibt erhalten, die laut Goth etwa ein Drittel des Umsatzes bringe. So bleibe man Baden-Baden eng verbunden, betonte Goth, die "Konstellation ist sehr gut".

Auch Bernhard Moser ist froh über die eindeutige Zustimmung der Winzer und darüber, dass es gleich "beim ersten Durchgang geklappt hat", sagte er im BT-Gespräch. Beschlüsse seien leichter zu fassen, wenn man sich einig sei, auch wenn diese "manchmal wehtun". Es hätten doch einige Winzer im Vorfeld Bedenken gehabt, weil die Traubenannahme aufgrund der runden Bottiche der Rebländer in Eisental schwieriger sei. Denn dort gebe es ein anderes System mit viereckigen Behältern. Das sei umständlicher, erläuterte Moser, denn es müsse immer ein Stapler beim Abladen dabei sein. Dennoch hätten die meisten eben die finanzielle Seite gesehn und die "Zeichen der Zeit" erkannt, betonte der Vorstandsvorsitzende.

Von den rund 500 Mitgliedern aus dem Rebland seien bei der außerordentlichen Generalversammlung am Dienstagabend 161 anwesend gewesen und hätten 67 Vollmachten mitgebracht. Von den rund 700 Affentaler Mitgliedern seien bei deren außerordentlicher Generalversammlung in Eisental am Mittwochabend ebenfalls genau 161 gekommen, diese hätten zudem 52 Vollmachten dabeigehabt, teilte Goth mit.

Die seit dem Jahr 2015 praktizierte Kooperation der beiden WGs - zusammen rund 1200 Mitglieder und etwa 340Hektar - werde die nun beschlossene Fusion erleichtern, betonte Goth. An den Räumlichkeiten in Neuweier werde sich in naher Zukunft nichts ändern, obwohl die Traubenannahme ab 2019 weitgehend nur noch in der Affentaler WG stattfinden soll. Man brauche in Spitzenzeiten bei den Hauptrebsorten Riesling und Spätburgunder aber noch die Kapazitäten der Traubenannahme in Neuweier, wohingegen die Kellerkapazitäten in Eisental ausreichend seien. Erst "wenn die Maschine in Neuweier auseinander fällt" müsse man sich Gedanken machen, wo man investiert.

Die Traubenannahme im Rebland findet in diesem Jahr auf jeden Fall noch in Neuweier statt. Den Grund erklärt der Geschäftsführer auch: Es brauche Zeit, bis die neue Genossenschaft im Mannheimer Registergericht - rückwirkend zum 1.Mai 2018 - eingetragen sei. Das könne Ende September werden, auch deshalb, da es eine vierwöchige Widerspruchsfrist gebe.

