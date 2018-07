Soziales Engagement im Blickpunkt

Ziel der vier Präsidenten ist, die Freundschaft und den Austausch in den Clubs weiter zu stärken und sich über Projekte und Partnerschaften sozial zu engagieren, so eine Mitteilung. Davon profitieren insbesondere regionale Einrichtungen und Institutionen: Denn neben internationalen Projekten, wie etwa dem großen rotarischen Ziel, Kinderlähmung weltweit zu beseitigen, sind es vor allem regionale Projekte, die von den Clubs finanziell wie auch ideell unterstützt werden.

Guter Brauch ist es, dass jeder Präsident für seine auf ein Jahr begrenzte Amtszeit ein Motto definiert. Dieses findet Widerhall in den wöchentlichen Meetings und Vorträgen sowie bei verschiedenen Veranstaltungen des jeweiligen Clubs. "Wachstum in Freundschaft" hat Wolfgang Reik seine Präsidentschaft überschrieben. Der noch recht junge Club Achern-Bühl mit aktuell 35 Mitgliedern beziehungsweise Freunden, wie es bei Rotary heißt, will weiter wachsen. Ein zentrales soziales Projekt wird wie im Vorjahr die Adventskalender-Aktion sein. Mit dem Erlös wurde unter anderem das Kinderhospiz in Offenburg unterstützt.

Auf vielfältige Weise "gemeinsam Brücken bauen" will Jürgen Jung beim Club Baden-Baden: So sollen internationale Partnerschaften gestärkt und ausgebaut werden. Intern im Clubleben sollen die Kontakte zwischen den insgesamt 70 Freunden intensiviert und hierbei auch ein besonderes Augenmerk auf die Integration der neuen Mitglieder gelegt werden. Jung will darüber hinaus auch über die Beschäftigung mit Sport Brücken bauen: Verschiedene Sportarten und herausragende Vereine der Region sollen beleuchtet werden. Der Baden-Badener Club unterstützt zahlreiche soziale, kulturelle und bildungsfördernde Projekte in der Region.

Gerhard Kittel hat für sein Amtsjahr das Motto "Sei die Inspiration" gewählt. Der Schwerpunkt des Clubs Baden-Baden-Merkur und seiner 76 Freunde bleibt die Jugendarbeit. Insbesondere der Zusatzunterricht für Hauptschüler an zwei Schulen (Lichtental und Hügelsheim), der Friedrich-Gantner-Sprachpreis für Abiturienten und die Förderung von jungen Musikern in Zusammenarbeit mit der Philharmonie und der Jugendakademie liege dem Club am Herzen. Darüber hinaus stehe die Pflege und der Ausbau der deutsch-französischen Freundschaft und im Zuge dessen der Austausch mit dem französischen Partnerclub im Fokus.

"Freude durch und Freude bei Rotary" lautet das Motto der neuen Präsidentin des Clubs Rastatt/Baden-Baden, Jutta Hofmeister. Sie will den 51 Freunden auf vielfältige Art und Weise gemeinsames rotarisches Erleben ermöglichen. Daher wird es neben den wöchentlichen Meetings auch eine Vielzahl weiterer Veranstaltungen geben. Ans Herz gewachsen ist dem Club der Rastatter Behindertenkindergarten "Mullewapp", der seit mehr als zehn Jahren unterstützt wird. Aber auch die Förderung des St. Franziskusheims in Rheinmünster-Schwarzach sowie weitere soziale Projekte im In- und Ausland, insbesondere im Bereich der Förderung von Kindern und Jugendlichen, sollen fortgeführt werden.

Dass die Clubs auch gemeinsam Projekte anstoßen, zeigt das Integrationsprojekt "Team 4 Winners". An vier Schulen gibt es zusätzliche, von Sportlehrern und qualifizierten Übungsleitern betreute Sportstunden für einheimische und Flüchtlingskinder sowie Kinder mit Migrationshintergrund. Alle vier Rotary Clubs haben "Team 4 Winners" gemeinsam ins Leben gerufen. Als starke Gemeinschaft unterstützen die drei in Baden-Baden präsenten Clubs unter anderem auch seit vielen Jahren die Caritas-Einrichtung "Brücke 99".