"Geben Sie Acht" beim Sommertheater Von Fabian Sauter-Servaes Baden-Baden - Ein fieser Husten aus den Lautsprechern unterbricht die sommerliche Idylle im Baldreitgarten. In der pittoresken Laube unter hängenden Trauben haben es sich viele Anhänger des Sommertheaters mit einem kühlen Getränk gemütlich gemacht. Das Publikum lacht in Erwartung des Folgenden - der Bruch mit der romantischen Idylle der Baden-Badener Altstadt ist Programm. Kabarettist und Puppenspieler Carsten Dittrich lässt einen grotesk vergrößerten Puppenkopf als Moderator des Abends auftreten, der eher schlecht gelaunt und nur auf Anordnung seiner Ehefrau als Ansager arbeitet. Damit ist das Leitmotiv der locker zusammengestellten Revue "Geben Sie Acht" gesetzt. Die Liebe, die Ehe und andere Katastrophen haben seit jeher viele Komponisten und Schriftsteller beschäftigt. Die Auswahl der Stücke ist dementsprechend eine fröhliche Mischung aus bekannten Klassikern und literarischen Fundstücken. Klavierkabarettist Konstantin Schmidt beginnt zur Einstimmung mit "Tauben vergiften im Park" von Georg Kreisler, dessen Stücke so herrlich makaber perfekt zum Abend passen. Carsten Dittrich macht weiter mit Heinz Erhardts Parodien klassischer Balladen von Schiller und Goethe ("Der Knabe lebt, das Pferd ist tot"). Kurt Tucholsky wird genussvoll berlinernd rezitiert: "Die Ehe war zum größten Teile verbrühte Milch und Langeweile." Dazu passt als Kontrast wiederum das Lied über das "herrliche Weib" von Kreisler, das weder kochen, lesen, schreiben noch tanzen und singen kann, aber eben ein "herrliches Weib" sei. Mit Otto Reutters "Blusenkauf" geht es thematisch weiter bei der liebevoll-kritischen Betrachtung des Ehelebens. Das Publikum zeigt sich literarisch gebildet, wenn gar Dantes Inferno bemüht wird: "Ihr, die ihr in die Ehe eintretet, lasst alle Hoffnung fahren". So scherzen, singen und blödeln sich die beiden Kabarettisten Dittrich und Schmidt durch die Literatur und Musikgeschichte, Erich Kästner fehlt ebenso wenig wie Karl Valentin. Das Sommertheater im Baldreitgarten wird organisiert von Cornelia Bitsch, die auch am Abend selbst mit anpackt. Die Stimmung ist hervorragend. In der Pause wird Flammkuchen gereicht, so wird der Kabarettabend zum Plausch unter Freunden. Möglich werde dies jedes Jahr aufs Neue, so Bitsch, durch die vielen großzügigen Spender, denen sie auch auf der Bühne von Herzen dankt. Carsten Dittrich und Konstantin Schmidt machen munter weiter und bringen weitere Kreisler-Stücke wie "Bedlabu", eine Geschichte über einen notorischen Frauenmörder, und "Stroganoff", die vertonte Entstehung des berühmten Rezeptes, zu Gehör. Das Wanderlied zum Schluss entpuppt sich als Lied einer Wanderniere. Das Publikum ist begeistert und erklatscht sich gleich mehrere Zugaben. Nach dem gemeinsamen Singen von "Ich war noch niemals in New York" muss dann aber doch Tucholsky mit seinem provokanten "Liebes Publikum, bist Du wirklich so dumm?" stilecht am Ende stehen.

