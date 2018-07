Auf der Museumsmeile dem Regen getrotzt

Baden-Baden - Unzählige Gäste aus nah und fern nutzten trotz späterer Regenschauer die Möglichkeit, alle Ausstellungen in den vier Häusern der Museumsmeile am Samstagabend kostenlos zu besuchen. Zusätzlich lockten attraktive Angebote in musikalischer oder kulinarischer Hinsicht, auch für die Unterhaltung der Jüngsten war gesorgt.

Den Schirm oder die Regenjacke durften die vielen lustwandelnden Kunstinteressierten bei der "Langen Nacht der Museen" ungestraft allerdings nur die beiden ersten Stunden vergessen. Doch von den Wetterkapriolen ließ sich niemand wirklich abschrecken. Bereits am späten Nachmittag fanden sich zahlreiche Besucher jeden Alters ein, die sich mit großer Konzentration auf jede einzelne Ausstellung einließen, sei es mit fachkundiger Führung oder im Alleingang.

Schon wenige Minuten nach Eröffnung der Museumsnacht war die erste Führung der Ausstellung von James Turrell im Museum Frieder Burda ausgebucht. Den ganzen langen Abend über standen die Menschen Schlange, um in den Genuss seiner faszinierenden Lichtkunst einzutauchen. Viele verweilten stumm vor Turrells Installationen, um den Effekt intensiv auf sich einwirken zu lassen. Derweil plauderten andere in der bis dahin noch trockenen Lounge vor dem Museum sowie unter schneeweißen Pagodenzelten bei leckeren Häppchen und Cocktails.

Der menschliche Lindwurm war jedoch ständig in Bewegung. In der Sommerausstellung der Staatlichen Kunsthalle wurden die Werke der polnischen Künstlerin Alina Szapocznikow rege nachgefragt, die Schau ist ihre erste umfängliche Einzelausstellung in Deutschland. Dazwischen konnte man sich getreu dem Motto von Bertolt Brecht, "Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum will er was zu essen", mit Waffeln und Gegrilltem stärken. Thomas Neuhauser kommentierte später zudem Beispiele aus der imposanten Jazzgeschichte der Kurstadt.

Beim offenen Workshop für Kinder im Projektraum des Museums LA8 ließ sich der künstlerische Nachwuchs von den lustigen Gesellen und merkwürdigen Zeitgenossen aus Krähwinkel inspirieren. Bei einem Besuch der Ausstellung konnten die Kinder in die frechen Grafiken und bürgerlichen Wohnstuben der Biedermeierzeit eintauchen. Das lustige Treiben setzten sie um in witzigen Stabpuppen. Dazu wurde um einen Korken eine formbare Tonmasse befestigt und daraus Kopf und Gesicht gestaltet mit karikierten Zügen. Bunte Kleidung vervollständigte die Stabpuppen. Während der Bastelstunde der Kleinen hatten die Original Bubacher Dorfdudler im Hof Aufstellung genommen und entlockten ihren Schweizer Alphörnern unter anderem den Triumphmarsch aus der Oper "Aida".

Melodische Balladen und feinsten Bluesrock bot die einheimische Band "Frei-Gang" auf der Terrasse des Stadtmuseums, allerdings mussten die Zuhörer bei Konzertbeginn erst einmal ihre Regenschirme auspacken. Doch davon ließen sich die zahlreichen Besucher nicht die gute Laune verderben. Diese hatten auch am Sonntag nochmals die Möglichkeit, die zu Ende gehenden Sonderausstellungen "Ausgepackt!" zum 125-jährigen Bestehen der stadtgeschichtlichen Sammlungen kostenlos zu besichtigen. Am Samstag standen jeweils rege besuchte Kurzführungen durch die Trilogie der Ausstellungen an. Während der Museumsnacht sorgte der Freundeskreis des Stadtmuseums für die Bewirtung der Gäste, die sich angesichts der hier familienfreundlichen Preise gerne gemütlich niederließen.