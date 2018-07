"Elvis" reißt sein Publikum von den Stühlen

Baden-Baden - Schon Wochen vor dem Benefizkonzert zugunsten der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" richtete die Chefin des Restaurants "Amadeus", Tatjana Hilger, ihre Stoßgebete gen Himmel. Und sie wurde erhört. Die erste Veranstaltung der normalerweise erst im Spätjahr anlaufenden Spendenaktion erlebten die Fans des Elvis-Presley-Interpreten Andy King am Freitagabend im Rahmen einer lauen Sommernacht, die das Konzert im "Amadeus" zu einem besonderen Vergnügen machte.

Bereits im neunten Jahr unterstützt Tatjana Hilger die gute Sache durch ihr Engagement von Andy King und seiner Band "The Memphis Riders". Die Künstler wiederum bieten mit ihrem über dreistündigen Programm deutlich mehr, als man in einem solchen Rahmen erwarten dürfte. Wie die stellvertretende Leiterin der Lokalredaktion, Sarah Reith, betonte, könne man selbst angesichts hochsommerlicher Temperaturen nicht früh genug anfangen, "für Baden-Badener Bürger in Not zu sammeln". Durch die Zusammenarbeit mit sozialen, kirchlichen und karitativen Institutionen der Stadt sei gewährleistet, dass alle Spenden den richtigen Adressaten zukommen. Da das Badische Tagblatt zudem die kompletten Verwaltungsgebühren übernimmt, erreicht wirklich jeder gespendete Cent die Begünstigten.

An diesem Abend flossen nicht nur die Eintrittsgelder, auch das dickbauchige Sparschwein, das herum gereicht wurde, bekam gut Futter, zudem unterstützte die BB-Bank die Aktion mit 500 Euro. Tatjana Hilger zeigte sich stolz darüber, einen mittlerweile international gefragten Stargast wie Andy King alias Andreas Stolzenthaler präsentieren zu können. Gemeinsam mit seiner Band "The Memphis Riders" mit Heinz Hliza am Bass, Schlagzeuger Jürgen Herb, Gitarrist Richard Wagner und Frank Söhner am Klavier ist er nicht nur in Großbritannien und Dänemark gefragt. Nach mehreren Soloauftritten in den USA startet er jetzt dort zusammen mit seinen Musikern durch, im kommenden Jahr sind mehrere Konzerte in Dallas geplant. Extra von dort war die amerikanische Promoterin der Band angereist und zeigte sich sehr angetan von dem Konzert im "Amadeus".

Auffallend war, dass diesmal von den ersten Takten an bis zum Schluss nach Herzenslust mitgetanzt wurde - anfangs angeheizt von Tatjana Hilger und Bekannten im stilechten Kleid aus der Ära des Rock'n'Roll. Auf der Terrasse wehte ein angenehmes Lüftchen, direkt am Eingang war Platz gelassen worden für eine kleine Tanzfläche, und vom Repertoire her war für jeden etwas geboten.

Andy King lotete alle Stimmungen aus mit satten Blues- oder stimmungsvollen Countrynummern, fetzigen Rock'n'Roll-Klassikern oder einem ausgedehnten Part für Romantiker, die allerdings vergeblich immer wieder nach dem Blutmond Ausschau hielten, der sich derweil auf der anderen Seite der Häuserzeile in voller Pracht zeigte.

Der vorübergehend still gelegte Brunnen auf dem Leopoldsplatz wurde von neugierigen Zaungästen erklettert, viele flanierende Besucher, die gar nichts von dem Benefizkonzert wussten, fanden im Lauf des Abends noch zu der Veranstaltung. Handys wurden zu Feuerzeugen umfunktioniert, Mädels kreischten allein schon bei der Ansage von "In the Ghetto" oder "Suspicious Mind", während bei "Jailhouse Rock" oder "Hound Dog" kaum ein Fuß mehr stillstand. Mit der Ankündigung des letzten Stückes war das Konzert noch lange nicht vorbei, denn Andy King und seine Band hängten viele umjubelte Zugaben dran.