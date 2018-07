Blasmusik vom Feinsten erklingt

Stuttgart

Hitzewelle: Kein Ende in Sicht Stuttgart (lsw) - Der Hochsommer legt sich in Baden-Württemberg weiter ordentlich ins Zeug. "Die Hitzewelle setzt sich fort und hat am Dienstag ihren Höhepunkt", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Am Mittwoch könnte es Gewitter geben (Foto: dpa).

Staus zum ersten Ferienwochenende Stuttgart (lsw) - Zu Beginn des ersten Ferienwochenendes in Baden-Württemberg ist ein großes Reise-Chaos zunächst ausgeblieben. Der Reiseverkehr stockte zeitweise vor allem an Baustellen. Der Flughafen Stuttgart hat den größten Ansturm überstanden, anders sah es in München aus (Foto: dpa).

Positives Bild vom Landratsamt Rastatt (dm) - 92 Prozent der Kunden sind mit der Arbeit des Landratsamts Rastatt zufrieden: Das ist jedenfalls das Ergebnis einer Befragung, die die GfK im Auftrag der hiesigen Kreisbehörde durchgeführt hat. In manch Bereichen wurde auch Optimierungsbedarf erkannt (Foto: av).