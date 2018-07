Schickes Picknick ganz in Weiß Baden-Baden (red) - Auf Initiative einiger Privatpersonen und des Club Round Table 227 wurde am Sonntagabend das Dîner en Blanc in Baden-Baden gefeiert. Ort des Geschehens war diesmal die Gönneranlage. Rund 200 Teilnehmer hatten sich für das Spektakel, welches in der ganzen Welt gefeiert wird, in (weiße) Schale geschmissen und alle dafür nötigen Dinge selbst mitgebracht. Neben Stühlen, Tischen, Geschirr, vielfältigem Essen und Getränken schmückten alle ihre Tische teilweise sehr prunkvoll mit Kerzenleuchtern, Blumen und Muscheln oder kreierten eigene Speisekarten. Auch in diesem Jahr wurde vom Organisationsteam ein Weinpräsent für den schönsten Tisch vergeben. Diesen hatte ein Paar aus Heidelberg, das bereits zum wiederholten Mal extra zu diesem Event angereist war. Die Teilnehmer kamen nicht nur aus Baden-Baden. "Etwa die Hälfte war von außerhalb - aus dem Elsass, der Pfalz, Freudenstadt oder Heidelberg. Sie alle wollen unsere schöne Stadt sowie das südländische Lebensgefühl genießen", so die Veranstalter, die das Event vor vier Jahren ins Leben riefen. Das Event wird auch nächstes Jahr wieder stattfinden. Der genaue Termin wird erst im Frühjahr bekanntgegeben. Wo genau, das bleibt wie immer bis zuletzt streng geheim.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben