Raupe, Dreschmaschine und Traktoren

Von Alois Huck Sinzheim - Die großherzogliche badische Fahne flatterte über dem Festgelände der Vormberger Familie Boos und zeigte den zahlreichen Gästen den Weg zu den Streuobstwiesen. Unter den Apfel- und Mirabellenbäumen hatten am Samstag gut 50Traktoren und Bulldogs ein Plätzchen gefunden und wurden von den fachkundigen Besuchern bestaunt. Seit über zehn Jahren laden Lucia und Thomas Boos sowie deren Verwandte zum "Koppelfest" auf ihre Wiesen zwischen Vormberg und Ebenung ein. Werbung brauchen sie so gut wie keine zu machen. Das kleine Fest, verbunden mit einem Oldtimer Traktorentreffen, ist ein Insidertipp. So gehören die "Bulldogfreunde" aus Sandweier zu den Stammgästen. Neben sechs Traktoren hatten sie auch drei Wehrmachtsmotorräder und einen GI-Geländewagen mitgebracht. Die Schlepperfreunde Unzhurst besuchen jährlich bis zu 15 Schleppertreffen. Unter den Oldtimern stach auch der rote Schweizer "Hürlimann", Baujahr 1961 hervor. Das seltene Exemplar gehört Pirmin Frank aus Unzhurst. Sein Kollege Rudi Lorenz hat in den vergangenen Jahren 20Schlepper gesammelt. Aus Wintersdorf war Thomas Krug mit seinem Unimog 406 nach Vormberg gekommen. Zweifelsohne war die Hanomag Planierraupe "K55" der "Hingucker" bei der Traktorenpräsentation. Florian Boos hatte die Raupe mit den stabilen Ketten vor vier Jahren in Hügelsheim entdeckt. Seit Jahrzehnten hatte sie, von Gebüsch verdeckt, ein rostanfälliges Dasein gefristet. "Da ging nichts mehr", erinnerte sich der Oldtimer-Enthusiast. Zusammen mit Helfern hat er die Raupe dann zerlegt und in monatelanger Arbeit zu einem Schmuckstück hergerichtet. Eine kurze Fahrt auf dem Beifahrersitz durch die Obstwiesen war für Kinder ein tolles Erlebnis. Urtümlicher Spaß war angesagt, als zwei gestandene Mannsleut mittels einer Schrotsäge ("Sachsensäge") versuchten, ein Rundholz von möglichst genau 500 Gramm abzusägen und dafür einen Betrag spendeten. An einem Dengelstock konnten sich die Besucher beim "Sensen dengeln" üben und mit einem Hammer eine Sense schärfen. Auf einer ehemaligen Brühmulde, in der früher getötete Schlachtschweine gebrüht und ihrer Borsten entledigt wurden, brutzelten Wildschweinwürste. Unterdessen ließen sich ältere Besucher ein kühles Getränk schmecken und erzählten von früheren Zeiten. Höhepunkt war das Korndreschen mit einer historischen kleinen Dreschmaschine, die bis vor etwa 70Jahren ihren Dienst verrichtete und das frühere mühsame Dreschen mit Dreschflegel ablöste. Mittels eines breiten Riemens, der von der Kurbelwelle eines gut 60Jahre alten Lanz-12-PS-Traktors angetrieben wurde, kam der "Dreschkasten" in Bewegung. Oben standen Thomas Boos und Hubert Huck. Sie nahmen die Erntegarben entgegen, die ihnen Florian Boos vom Erntewagen aus zureichte. Befreit vom Garbenstrick, wurden die Halme in die Maschine geschoben und über einer Trommel gedroschen. Mittels Schüttler, Sieben und Gebläse werden die Körner von Stroh, Streu und Abfall getrennt und in Säcken abgefüllt. Für Kinder war das Dreschen ein gelungenes Lehrstück in Sachen Heimatkunde. Der Erlös des Festes geht an die Hospizgruppe Bühl-Sinzheim und den ambulanten Kinder- und Jugendhospiz Baden-Baden.

